Barrios está en duda para afrontar el tramo final 

El colombiano Wilmar Barrios está en duda para integrar este domingo el equipo principal de Boca Juniors, que podría coronarse campeón de la Superliga, en caso de una victoria sobre Unión de Santa Fe, por la penúltima fecha.

El volante de contención se retiró lesionado anoche en el cotejo que el elenco xeneize empató en Barranquilla con Junior (1-1), resultado que complicó el pasaje de los conducidos por el director técnico Guillermo Barros Schelotto a la segunda fase de la Copa Libertadores.

Barrios está afectado por una molestia en el sóleo de la pierna derecha que no es otra cuestión que una suerte de ‘recrudecimiento‘ de la cicatriz que le quedó tras el desgarro que sufrió en la misma zona en el partido con Independiente (0-1) por la Superliga.

El cuerpo técnico que encabeza el mellizo Barros Schelotto evaluará mañana el estado general del mediocampista central para saber si lo tiene en condiciones para el compromiso del domingo, a las 17.45, en la Bombonera.

Si bien la idea del entrenador es ubicar en cancha a “lo mejor que tenga disponible” se estudiarán los casos de los colombianos Barrios y Edwin Cardona.

El citado Cardona ingresó anoche en la segunda etapa por Emanuel Reynoso en el encuentro disputado en Barranquilla, exhibiendo cierta recuperación en su condición física, tras el desgarro en el aductor derecho que lo mantuvo en margen durante tres semanas.

El plantel arribó hoy desde Colombia sin formular declaraciones a la prensa, y casi de inmediato se dirigió a Casa Amarilla, donde diseñó labores muy livianas, regenerativas se diría, con miras al partido del domingo.

Si Boca alcanza el objetivo este domingo, vence a Unión y se consagra campeón de la Superliga (dependerá de que Godoy Cruz de Mendoza no le gane su partido a Argentinos Juniors este sábado en La Paternal), la intención de Barros Schelotto consistirá en efectuar una rotación para los choques con Gimnasia en La Plata (se jugará el miércoles 9 en el estadio del Bosque) y Huracán (domingo 13 en Parque Patricios), para preservar titulares de cara al decisivo compromiso ante Alianza Lima de Perú (miércoles 16, en la Bombonera), que dirimirá si el xeneize avanza de ronda, tras finalizar su participación en el grupo H de la Copa Libertadores.

El plantel boquense practicará mañana, desde las 9.30 en el predio Pedro Pompilio. El técnico Barros Schelotto no ofrecerá su habitual conferencia de prensa de los viernes, ya que habló post partido ante Junior, en Barranquilla.

Boca (53 puntos) recibirá este domingo a Unión (40), en un partido correspondiente a la penúltima fecha de la Superliga, que contará con el arbitraje de Germán Delfino.