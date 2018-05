El club árabe confirmó que el “10” no continuará como técnico porque las negociaciones no prosperaron.

Maradona no continuará en el Al Fujairah

Diego Maradona no seguirá siendo el director técnico del club árabe Al Fujairah, que hoy difundió que dio por “terminadas las negociaciones”, luego de que uno de los abogados del astro interfiriera en la situación.

La institución, a través de un comunicado, remarcó hoy que “habíamos negociado el contrato con Diego para la renovación del mismo y estábamos de acuerdo en hacerlo en los mismos términos del anterior para firmar y comenzar a trabajar desde el día siguiente”.

Sin embargo, Al Fujairah señaló esta tarde que el abogado Matías Morla, representante del “10”, “interfirió y detuvo las negociaciones pidiendo el cuádruple de salario y rechazó que nadie más intervenga en las negociaciones”, dijo.

Ante el cariz que tomó la situación, la institución de los Emiratos Árabes Unidos, que no pudo ascender desde la Segunda División pero que todavía tiene chances de hacerlo a través de una Promoción, decidió dar “por terminadas las negociaciones con Maradona, deseándole lo mejor para el futuro”.

Maradona desplegó una buena campaña al frente de Al Fujairah (se mantuvo invicto al cabo de 22 partidos), aunque no pudo alcanzar el ascenso a Primera División, al finalizar en la tercera colocación, con 44 puntos; escoltando a Bani Yas (49) y Al Ittihad (46).