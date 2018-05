Twitter pide a sus usuarios cambiar la contraseña por una falla 

La red social Twitter pidió este jueves a sus usuarios cambiar sus contraseñas por precaución tras haber descubierto una falla en su servicio.

‘Recientemente descubrimos un bug (error) que almacenaba las contraseñas no ocultas en un registro interno. Corregimos el bug y no tenemos ninguna indicación de que haya intrusión o uso fraudulento de nadie‘, escribió la red en un tuit, recomendando ‘por precaución‘ a los usuarios cambiar la contraseña.

Twitter explicó el error en un blog muy breve titulado ‘Mantenga su cuenta segura‘, que no aclara desde cuándo existe el fallo o cuántas contraseñas se han visto afectadas.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ