La vida de San Antonio después del ascenso 

La algarabía y los festejos se fueron aplacando. Tras coronarse campeón y lograr el histórico ascenso al Torneo Federal B, en San Antonio comienzan a planificar el futuro aunque quedan todavía muchas cuestiones por resolverse.

La reestructuración de los torneos de la AFA es prácticamente un hecho, aunque no fue oficializado por el Consejo Federal. El Regional Amateur, que reemplazaría al Federal B, comenzaría recién en enero.

San Antonio, como muchos clubes recientemente ascendidos, más los que mantuvieron la categoría en el Federal B, aguardan expectantes conocer con certeza la fecha de inicio, como así también la forma de disputa.

El futuro para los dirigentes de la villa por ahora es incierto, porque no pueden aventurarse y planificar un proyecto sin tener en claro el rumbo que tomarán.

“No podemos tomar una decisión hasta saber cómo continuará el torneo, en teoría comenzaría en enero. Si no hay competencia este año, la idea es mantener la base del plantel sobre todo para que este trabajo no pierda continuidad”, dijo Gabriel Arias, presidente de San Antonio, en diálogo con El Tribuno.

Es lógico que los dirigentes intenten retener algunos jugadores que le dieron satisfacciones, pero a su vez son conscientes de que en caso de que el nuevo torneo arranque en el 2019, deberán reducir considerablemente los sueldos.

“Algunos jugadores como Leo Silveira y Facundo Girón me pidieron continuar en San Antonio. El Toro (Matías) Vicedo, si no le sale otra propuesta, se quedaría con nosotros. Hay pocos equipos y muchos jugadores van a quedar apartados, por lo que terminarán arreglando para jugar el Anual”, analizó el dirigente.

Otro tema fundamental y que no generó dudas en el presidente de San Antonio fue la continuidad de Martín Martos como técnico de la villa. “Martos continuará con nosotros, una parte ya la hablamos, pero nos debemos una charla más para arreglar algunos detalles dependiendo de la categoría que dirigirá”, explicó Arias en referencia a lo económico.

En principio, la idea de la dirigencia es que Martos se haga cargo lo antes posible del equipo que participa en el torneo Anual de la Liga Salteña.

Uno de los refuerzos que desea mantener Gabriel Arias pensando en lo que viene es Mauricio Pegini, cuyo pase pertenece a Atlético Mitre. “Voy a intentar conversar con la doctora Chacon Dorr (presidenta), la idea es que sume a nuestra familia. Sé que será difícil pero vamos a intentar traerlo”, adelantó el dirigente.

Por ahora, el único plan que tiene Arias, en caso de que se confirme el torneo para el próximo año, es “trabajar en lo institucional, en otros sectores que el club necesita. Esto te permite un margen de descanso”, dijo.

Los festejos por el ascenso fueron extensos, pero desde el miércoles pasado, la comisión directiva comenzó a saldar las deudas que tenía el club. “Estamos atendiendo temas administrativos, pagando los sueldos de abril, entre viernes y lunes le pagaremos los premios que prometimos a los jugadores”, confirmó el titular de la villa.

En medio de la celebración por un logro histórico, el gobernador Juan Manuel Urtubey recibió y agasajó al plantel de San Antonio. Y Arias aprovechó para dialogar sobre la posibilidad de recibir un subsidio.

“Tenemos cuatro hectáreas en el barrio 2 de Abril, pedimos un subsidio para construir un complejo deportivo, el cual incluye un estadio para 5 mil personas, canchas de entrena mientos y fútbol 5”, contó.