Carrió visitó la Casa Rosada y dijo que fue para llevar “tranquilidad”

La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, visitó hoy la Casa Rosada para, según señaló, ‘llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina‘ en medio de las turbulencias por la fuerte suba del dólar.

Carrió afirmó que los índices económicos, incluida la cotización del dólar, ‘van a volver a la normalidad‘.

La ideóloga de Cambiemos consideró que la divisa norteamericana ‘no puede estar a menos de 20 pesos, porque si no, no hay exportaciones‘, al tiempo que pidió ‘acostumbrarse a estas fluctuaciones‘ que se dan por ‘una guerra de intereses y de bonos‘.

En una jornada de tensión, la chaqueña afirmó: ‘Si hay un gesto, es que yo estoy en la Casa Rosada y quiero llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina. Como vengo de otro lugar (Estados Unidos), veo las cosas con cierta distancia, no tengo ninguna preocupación. Esto está pasando en todo el mundo. Va a volver a la normalidad‘.

También aclaró que le ‘preocupa más la inflación que el dólar‘, en declaraciones formuladas al salir de la Rosada.

Tras una gira por diversas ciudades de Estados Unidos, la diputada nacional mantuvo primero un encuentro con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en el Palacio de Hacienda para analizar los cambios en las tarifas de servicios públicos y en el control de las empresas prestatarias.

‘Soy consciente de que para bajar la inflación hay que bajar el déficit. ¿Quién empezó con el tema de tarifas en abril? Yo. No fue la oposición. También soy consciente de los riesgos que puede tener la clase trabajadora y la clase media si abusamos de la demagogia y no estamos pendientes de no tener déficit fiscal‘, manifestó la legisladora en diálogo con periodistas acreditados en la Rosada.

Y añadió: ‘El aplanamiento está garantizado. Y hay muchos millones con Tarifa Social. Se van a activar los controles sobre las empresas, van a aumentar las multas‘.

Durante el encuentro, Aranguren le explicó todos los cambios que se introdujeron en la cuestión tarifaria y le entregó un detallado informe al respecto.

A la vez, puso en duda la posibilidad de que la oposición logre convertir en ley la iniciativa para frenar y retrotraer los aumentos de tarifas, así como reconoció que ‘puede haber costo político‘ en caso de que salga el proyecto y el presidente Mauricio Macri lo vete.

Sin embargo, minimizó las consecuencias de esa eventual medida: ‘Uno muere y renace‘.

Luego de su visita al Palacio de Hacienda, la chaqueña cruzó hacia la Casa Rosada para reunirse con el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, y luego con el de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

En declaraciones periodísticas, Carrió se refirió al alza en la cotización del dólar e instó a ‘acostumbrarse a estas fluctuaciones‘, porque está ‘pasando en todo el mundo por la política de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump‘.

Consultada sobre un posible aumento de los precios como consecuencia del salto que pegó la divisa norteamericana, la diputada nacional consideró que las fluctuaciones ‘no tendrían por qué estar alterando lo interno‘.

En ese sentido, subrayó que ‘no hay que comprarles‘ a los que remarquen precios y apuntó contra las grandes cadenas: ‘Los supermercados no venden porque estafan. Los ciudadanos tenemos que buscar mercados. En otros países la gente va de un lugar a otro y premia al que cobra menos. Nosotros compramos en cualquier lado y nos quejamos en cualquier lado‘.

Y volvió a referirse al billete verde: ‘Si queremos una moneda fuerte, tenemos que desprendernos. Esto de alguna manera tuvo Brasil siempre, por eso pudo crecer. Nosotros somos muy dependientes de las fluctuaciones, que se dan porque hay guerra de intereses y de bonos de países mucho más grandes‘.

‘El dólar no puede estar a menos de 20, porque sino no tenemos exportaciones y no hay empleo, hay crisis de la industria. Estados Unidos estaba lleno de argentinos. Hay que acostumbrarse a que el dólar vale‘, planteó.

Remarcó que ‘los inversores (extranjeros) están preocupados por lo institucional: el Poder Judicial, el Congreso, que podamos alternar en el Gobierno, la República. Hay un microclima, producto de 25 años de vivir turbulencias, de vivir mercados internacionales. Esto no es nada al lado de lo que hemos pasado‘.

No pueden hablar quienes se robaron el pais y vaciaron el Banco Central de manera fraudulenta. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 3 de mayo de 2018

Además, ironizó sobre las opiniones que hizo el exministro de Economía Domingo Cavallo sobre la situación económica de la Argentina y las políticas oficiales: ‘Una vitualla. Es una antigüedad, es delirante. El que nos llevó al mayor quiebre del país y permitió la mayor fuga de capitales en 2001 fue Cavallo. Cavallo no tiene autoridad para hablar‘.