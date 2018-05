El Federal A, con un mismo formato y sin invitaciones

Por los descensos de los clubes indirectamente afiliados a la AFA, no habría cambios para el próximo torneo que jugarán santos y albos.

Ante los descensos que se produjeron de la B Nacional, Estudiantes de San Luis, Boca Unidos de Corrientes y Juventud Unida de Gualeguaychú, que en la próxima temporada pasarán a formar parte de los equipos que intervendrán en el torneo Federal A, la divisional pasó a conformarse con 37 equipos.

Y de acuerdo a lo que cita la página Ascenso del Interior y por lo que todavía falta definirse el segundo ascenso en el torneo Federal A, la categoría quedará conformada por 36 participantes.

Existe un proyecto de dividir la B Nacional en Interior y Metropolitana con 18 o 20 equipos cada una, donde los mejores equipos del Federal A ascenderían de categoría.

Pero, como hasta el momento no hay nada definido, se adelantó que por ahora el Federal A tendrá 36 equipos

En lo que respecta a una definición más de ascenso del torneo Federal A (Central Córdoba de Santiago del Estero consiguió el primer ascenso de la mano del Sapito Coleoni), ahora los que pelean son Deportivo Madryn, Alvarado de Mar del Plata, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, Juventud Universitaria de San Luis, Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Crucero del Norte

De todas formas, en el Consejo Federal no se brindó mayores precisiones en lo que hace a posibles invitaciones tanto para la B Nacional o para la disputa del próximo torneo Federal A, viniendo de la tan mentada reestructuración.

Solo trascendió que para la disputa del Federal A, donde participan los equipos salteños como Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, no cabrían las invitaciones. Eso sí, con un número de 36 participantes, la competencia se dividiría en cuatro zonas de 9 o bien tres zonas de 12 equipos, cada una.

Por lo pronto, los clubes esperan conocer cómo se jugará el próximo torneo Federal A y cuándo arrancará la nueva temporada.

Semis de ida

Solo Deportivo Madryn pudo alcanzar una clara ventaja frente a Gimnasia de Mendoza que lo venció por 4 a 2 en el partido de ida de la reválida del Federal A, en semifinales. Mariano McCoubrey (2), Brian Uribe, Facundo Vega, convirtieron los goles para el ganador; Pablo Palacios Alvarenga (2) anotó para los mendocinos. Mientras Sportivo Belgrano de San Francisco, de local, igualó igualdad en dos goles frente a Juventud Unida de San Luis. Marcos Pérez y Juan Francia los goles para los cordobeses; mientras José Michelena e Iván Escobares, los autores de los goles para el equipo puntano.

Los resultados: Alvarado 0 - Def. de Ramallo 0 y Crucero 0 - Estudiantes (RC) 0.

El sábado las revanchas.