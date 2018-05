Sampaoli se reunió con Icardi pero no quedaría en la lista de 23

La gira por Europa de Jorge Sampaoli continuó el jueves con un encuentro con el delantero Mauro Icardi, quien tiene complicada su presencia en la lista definitiva de convocados para el Mundial de Rusia, y con el mediocampista Lucas Biglia, que le informó de primera mano sobre cómo se siente de su lesión en la espalda.

Obviamente, por la trascendencia, el encuentro que más repercusión generó fue con Icardi, que incluso motivo un tuit del capitán del Inter contra quienes lo acusaron de negarse a ser convocado por la Selección albiceleste.

El pasado 22 de abril, Mauro Icardi le había anotado un tanto al Chievo Verona en el triunfo por 2-1 y cuando fue consultado sobre la ilusión de ir al Mundial, respondió: "Escuché que Sampaoli venía para Europa. Veremos qué me dice cuando esté en Milán".

Este jueves en la tarde italiana, el capitán del Neroazzurro se acercó hasta el hotel en el que se encuentra hospedado el entrenador de la Selección.

Allí charlaron un poco más de media hora y, como surge de la deducción respecto de las convocatorias y conferencias de prensa del DT, es probable que le haya explicado lo difícil que sería su presencia en la lista final.

Más allá de sus 27 goles en 31 partidos jugados en la Serie A, parece que la falta de "conexiones" futbolísticas con sus posibles compañeros le jugó una mala pasada.

Según había publicado NA hace algunas semanas de fuentes cercanas al cuerpo técnico, el DT tomó la decisión que Paulo Dybala esté dentro de los 23 que irán a Rusia, lo que quita un lugar para Icardi. ¿En qué se basa? En que no existen certezas que Sergio Agüero esté repuesto de su lesión y necesita variantes en ofensiva.

Además, Lautaro Martínez, su competidor, está un escalón por debajo del cordobés en la consideración del DT.

Así, el zurdo cordobés de la Vecchia Signora le saca una luz de ventaja al bahiense de Racing, quien sin embargo estará en los 35 de la lista ampliada.

Lo que piensa Sampaoli es que Dybala le da más variantes que Martínez, dado que no solo puede jugar de "nueve", sino también que puede hacerlo de enlace entre el mediocampo y los delanteros.

Entonces, los delanteros elegidos por Sampaoli para la lista definitiva serían el capitán Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Sergio Agüero, Paulo Dybala y Cristian Pavón.

El panorama para Biglia fue diferente, porque es una fija para el Mundial, y la charla con Sampaoli fue para saber en qué estado se encuentra, después de la lesión que sufrió hace 13 días en un partido entre Milan y Benevento.

El 21 de abril, Biglia se fracturó los procesos transversales de las dos primeras vértebras lumbares, por lo que debió dejar la cancha.

Desde ese momento, el jugador trabaja con un diagnóstico: la recuperación debería llevarle seis semanas, pero él es optimista tal como dejó trascender en diferentes entrevistas.

"Espero estar listo en tres o cuatro", deseó Biglia, que estaría en condiciones de empezar a entrenar con el resto de los citados en Ezeiza, una vez finalizada la temporada en Europa.

Este viernes, Sampaoli llegará a Roma para encontrarse con Federico Fazio (otro de los confirmados en la lista de 23) y Diego Perotti, que estará en la lista de 35 preseleccionados, con buenas posibilidades de viajar al Mundial.