Mauro Icardi le respondió con todo a Martín Arevalo

"Tranquilo Arevalo que a la #SeleccionArgentina siempre le digo que SI!! No hay que pensar mucho para decir que si como nombras en tu tweet irónico refiriéndote a mí. Quedate más que tranquilo y dedicate a hacer periodismo deportivo en vez de puterío polémico como siempre", posteó Mauro Icardi el mismo día que se reunió con Jorge Sampaoli y atacando directamente al periodista de TyC Martín Arevalo, quien habla habitualmente sobre la Selección.

La bronca del goleador del Inter surgió tras la publicación de Arevalo por la misma vía, Twitter, en la que aseguró: "A la #SelecciónArgentina siempre hay que decirle SI. Siempre. Aunque tengas una mínima chance o una pequeñita luz de esperanza... Creo que #Icardi lo entendió y por eso está ahora con #Sampaoli...".

@MauroIcardi o no leíste bien o no entendiste lo que escribí. Y si es así podes preguntar antes de intentar ofender. Yo jamás te falte el respeto. Mi tuit no tiene un grano de ironía. Y respecto del puterio al cual te referís, veo que no me conoces. Ni a mi ni a mi trabajo.