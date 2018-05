El día que Juventud empató con el Boca del Loco Gatti 

Ya casi no quedan registros de ese día. Pocos lo recuerdan. Era sábado, un 4 de mayo de 1985. Una productora había convocado a Juventud Antoniana para disputar un cuadrangular amistoso pero de alto calibre junto a los poderosos Boca y River. Gimnasia de Jujuy completó el minitorneo.

Eran solo dos partidos para cada uno y al santo le tocó el xeneize. El Fray Honorato Pistoia recibía al equipo que dirigía el excelentísimo Alfredo Di Stéfano y que contaba con figuras como las del Logo Gatti, el Chino Tapia y Alfredo Graciani, estos últimos hacían sus primeros pasos, como así también el polémico Ramón Miguel Centurión.

Pero Salta ni se había inmutado por la presencia de Boca. “Antes no se le daba tanta bolilla a los equipos de Buenos Aires”, recordó Juan de la Cruz Kairuz. “Ahora viene un equipo grande y sin figuras y lo mismo va la gente”, añadió.

Siempre amistosos / Juventud Antoniana y Boca Juniors nunca se cruzaron en los viejos torneos nacionales y no registran partidos oficiales. Solo se enfrentaron en cuatro amistosos.

Kairuz fue el entrenador de Juventud en esa época y desempolvó viejos momentos de aquel mediodía salteño (los partidos se jugaban por la mañana), no sin antes recordar que había llegado al santo un año antes de la mano de los dirigentes Augusto Lafuente y Rafael Ale. “Yo había venido a Salta en el 84, saco campeón a Juventud del Anual luego de 10 años y clasificamos al Nacional del 85 luego de ganarle a Gimnasia 1 a 0, una polémica final”, dijo Juan. El cuadrangular llegó después y Juventud también mezclaba en su formación gente local con jugadores de otras partes, como pasa ahora.



“Ávalos había venido desde Boca, Aybar era de El Galpón, Córdoba, de San Pedro de Jujuy, Maggio y Lássaro, eran de Buenos Aires, Lescano vino de Hipólito Yrigoyen y Hector López, de Rosario de la Frontera”, enumeró Kairuz. “Todos venían por dos pesos y los sueldos de aquellos tiempos eran muy bajos comparados con lo que ganan ahora. Antes un jugador cobraba un sueldo y medio de un empleado municipal y hoy ganan diez veces más de lo que puede ganar un trabajador común”, agregó el DT que dirigió al santo en 240 partidos y registra uno de los invictos más largos de la historia del fútbol argentino, con 44 juegos.

Con el arbitraje del también recordado árbitro Mario Gallina, el santo y el xeneize disputaron un partido parejo pero aburrido según las crónica de un amarillento papel. Boca se puso en ventaja con un tanto de Tapia en el primer tiempo, luego de que Lássaro errara un penal frente a Gatti. Luis Flores, que hoy sigue vinculado a Juventud, marcó el empate con otro disparo desde los doce pasos, pero se lo anotó al uruguayo Julio César Balerio que ya había reemplazado a Gatti. Más tarde, el santo pasó a ganar con un tanto de Lescano y a poco del final lo igualó el Murciélago Graciani.

Los 4 amistosos / Juventud 1 - Boca 3 (17/06/1970); Juventud Antoniana 2 - Boca 2 (04/07/1971); Juventud Antoniana 1 - Boca 1 (10/06/1975) y Juventud 2 - Boca 2 (04/05/1985).

“Recuerdo que se le hizo poca propaganda al cuadrangular y había poca gente. Además, en ese entonces, a los amistosos no se le daba importancia, por los puntos era otra cosa. En los amistosos el jugador nunca entrega todo”, comentó por su parte Luis Flores. “Hice un gol de penal, se lo hice a Balerio porque Gatti ya no estaba, pero con Gatti me saco una foto y la hice mural”, compartió.

Flores es uno de los pocos sobrevivientes de ese partido. “Boca tenía algunos jugadores importantes, después por razones económicas no terminó el cuadrangular”, acotó memorioso. Es que al día siguiente, en el estadio 23 de Agosto debía finalizar el torneo. Gimnasia de Jujuy goleó al santo por 4 a 1 y luego debían enfrentarse Boca y River, pero no lo hicieron por falta de pago. Los dos clubes habían solicitado cobrar por anticipado y no hubo caso. El cuadrangular había sido un fiasco. Además -recuerda El Tribuno de aquellos días-, la gente tampoco había cobrado.

La síntesis

Juventud 2: Salinas; Ávalos, Aybar, Córdoba y Tejeda; Flores, Maggio y Lescano; Lássaro, Garnica y H. López. DT: Juan Kairuz

Boca 2: Gatti; Gómez, Otero, Fornés y Di Natale; Olarticoechea, Di Gregorio, Sisca, Giachello; Tapia y Graciani. DT: A. Di Stéfano

Goles: PT: 29’ Tapia (B). ST: 10’ Flores (J), de penal; 23’ Lescano (J) y 27’ Graciani (B).

Cambios: ST: en el inicio, Alberto por Fornés, Balerio por Gatti, Dykstra por Sisca y Centurión por Giachello (B); 20’ Cortalezzi por Tejeda, García por Maggio y River por Lássaro (J).

Incidencia: PT: 26’ Lássaro (J) erró un penal.

Estadio: Fray Honorato Pistoia.

Árbitro: Mario Gallina.