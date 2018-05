Conocé la forma correcta de pedirle favores al Universo y que éste te responda

Mucha gente siente que quizás el Universo no los escucha como a los demás y no obtiene ninguna respuesta. Eso genera frustración o la sensación de que todo es mentira.

En realidad, según los especialistas en estas temas, lo más probable es que no estén usando la manera correcta de pedirle algo al Universo.

Hay ciertos códigos que es importante saber -según señalan los estudiosos- antes de hacer una petición.

Pedirle algo al universo

1. Pide en forma específica

Si vas a pedirle algo al Universo, se debe pensar en algo concreto. Cuanto más concreto sea el pedido, mejor responderá el Universo.

Es lo mismo que sucede en la vida diaria. Creemos que tener un deseo más general acerca nuestras posibilidades de cumplirlo, cuando es exactamente al revés.

Cuanto más focalizados estemos en lo que deseamos, mejor fluirán las energías del Universo para que lo consigamos.

2. Haz un pedido cuantificable

Cuando necesitas pedirle algo al Universo, además de ser específico deberías pensar en buscar cosas cuantificables.

Siempre será mejor pedir “un millón de dólares” que “más dinero”. No importa si te parece mucho o poco, debes ser claro con el Universo, y entonces él te recompensará con lo que hayas pedido.

Eso sí: debes pedir la cantidad siempre con mucha fe en que llegará tal y como la has pedido. Mejor que pidas algo en lo que crees, a que pidas demasiado sin confianza alguna. Pues la fe que tengas en la posibilidad de alcanzar tu meta será transmitida al Universo.

3. Enuncia en positivo

Siempre que quieras hacer un pedido al Universo, tiene que enunciarse de manera positiva. Es decir, el pedido debe ser “quiero aprobar esta materia” y nunca “no quiero desaprobar esta materia”. Pensar un pedido en positivo activa energías positivas. Mientras que pensar en negativo hace lo contrario. Por eso, siempre tienes que concentrarte en todo lo bueno que vendrá a partir de que tu deseo se cumpla; y nunca en lo malo que pasará si no sucede. Recuerda: el universo no entiende el NO.

4. Elige pedir herramientas

¿Has escuchado la frase “Regálale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida”? Es una frase que suele ser más fácil de internalizar cuando se trata de la vida de otros que de la nuestra propia.

Como te hemos dicho anteriormente, para hacer un pedido al Universo tienes que tener mucha confianza en que el Universo te escuchará. Tal vez, esa confianza sea mucho mayor si, en lugar de pedir la resolución de un problema, pides herramientas para resolverlo.

Tal vez, en lugar de pedir un millón de dólares, puedes pedir “ese trabajo en Google por el que, al cabo de un año, habré ganado un millón de dólares”. No es que al Universo le cueste menos darte una cosa que otra. Pero para ti puede ser más fácil confiar en un pedido que en otro.

Además, pedir herramientas te hará crecer también como persona.

5. Actúa como si ya se te hubiera concedido

Este último punto es, quizá, el más importante, aunque tiene relación directa con los anteriores.

Una vez que hagas un pedido al Universo, debes actuar como si ya hubiera sucedido. Es más, el pedido, más que una expresión de deseo, debe ser un enunciado en presente y en positivo.

“Me veo trabajando en Google, en el puesto de gerente de Marketing. ¡Estoy tan feliz de haber conseguido el puesto!”.

Esa es una manera correcta de pedirle algo al Universo. Después de haberlo pedido, piensa… ¿Cómo actuarías si ya estuvieras trabajando ahí? Vamos, recuerda cuando eras niño, y empieza a jugar imaginando que eres el gerente de Google.

Camina como si lo fueras, habla como si lo fueras, actúa como si lo fueras. El Universo escuchará esas señales que estás mandando con todo el cuerpo, con toda la mente y la actitud y te enviará lo que necesitas.

Fuentes: Ley de atracción positiva - Pedirle algo al Universo - Bioguía