VIDEO: Tras haber sido involucrado en los casos de abuso, se quebró Martín Benítez

El delantero de Independiente de Avellaneda, Martín Benítez, quebró en llanto tras el resonante triunfo del rojo en San Pablo ante Corinthians en el que marcó un gol. Horas antes del partido, el misionero fue involucrado por una denuncia anónima como víctima en la causa de abusos de menores de la pensión del club para el que juega y en el que hizo las inferiores.

“Trato de jugar al fútbol y de no escuchar nada. Es un país muy duro, donde todos piensan mal de todos. Traté de estar lo más fuerte posible. Yo soy feliz jugando al fútbol. Sólo me dedico a jugar a lo que mejor hago, que es jugar al fútbol”, comenzó en declaraciones a Fox Sportes.

#LibertadoresxFOX | El desahogo de Martín Benítez tras el gran partido ante Corinthians. pic.twitter.com/K7Pk3Njjnh — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de mayo de 2018

Benítez y Ezequiel Barco, hoy en el fútbol de Estados Unidos, fueron involucrados por una denuncia anónima como víctimas de una red de pedofilia en 2014 cuando eran menores y estaban en las inferiores de Independiente. El club respondió con un fuerte comunicado repudiando la publicación.

#LibertadoresxFOX | Reviví lo mejor del gran triunfo de Independiente sobre Corinthians como visitante. pic.twitter.com/fLB2Kj6O00 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de mayo de 2018

“Me costó un montón salir a la cancha, porque duelen estas cosas ... Uno trata de reponerse, tengo una hermosa familia y uno trata de jugar al fútbol, pero hay gente que sin darse cuenta lastima a la persona, porque uno sigue siendo persona. Es difícil aguantar muchas cosas solo... Estoy tranquilo, con mi familia ... Estoy bien, fuerte, pero duelen algunas cosas”, contó el delantero.

No es la primera vez que el atacante está involucrado en un hecho policial. Su ex novia denunció por abuso sexual a su ex compañero Alexis Zárate sobre quien pesa una condena que aún no está firme. Por entonces, se divulgaron mensajes en los que le pedía a la víctima que no divulgara el suceso que padeció.