Marilina Bertoldi: “El rock ya no puede generar más estrellas”

Mañana a las 21.30, en El Teatrino de Alvear y Latorre, la cantante santafesina Marilina Bertoldi presentará en modelo “solo set”, un paseo por todos sus trabajos. En charla con El Tribuno, Marilina descartó la imagen de la “estrella del rock”. “Lo de ‘estrella del rock’ murió, ya no existe más. Es una forma de denominar a gente en otras épocas, que actuaba de cierta manera. Ahora hay artistas que hacen rock. Hay estrellas, pero del rap, del pop, de otras cosas. Pero del rock... no más”, dice Marilina. “Hay algunos artistas más renombrados que otros, personajes que hablan mucho, pero que no son ‘estrellas’ del género, pasamos a otro lugar”, explica. “El rock nunca se fue del under en todo caso. Ahora más que nada el rock está viviendo del under: dejó de existir en las radios, ya no es tema de conversación. Hay un público y artistas que lo mantienen vivo, pero el rock ya no es masivo. Hoy es momento para otras músicas. Este ciclo ofrece un paréntesis para que el rock se reinvente, para pensar lo que tiene para dar”, dice Marilina. La cantante es hermana de Lula Bertoldi, vocalista de Eruca Sativa.

El año pasado Marilina obtuvo el Premio Gardel en la categoría “Mejor álbum artista femenina de rock” por “Sexo con modelos”, un trabajo que también fue nominado a los Grammys. “Yo siempre escucho mucho jazz. Es la música que me hace compañía mientras hago mis cosas. Después mantengo vivos discos de los años ’90, una época de la que estoy muy enamorada. Los artistas de esos años me siguen pareciendo frescos a pesar del tiempo que pasó. A gente como Sheryl Crow, los Beastie Boys, P.J. Harvey, sé que nunca los voy a dejar de escuchar. Me parecen más frescos que muchas de las cosas que se hicieron después. En los 80 se estaba gestando lo que vendría la década después. Y el rock de los 70 no me gusta para nada. Kiss, el glam rock... Todo ese show, ese espíritu falso que tenía el rock en esos años, saltó en pedazos en los ’90. Ahí se generó una contrapropuesta. Creo que también va a venir algo así ahora, una contrapropuesta que se está gestando en esta época política horrible que vivimos”, dice la artista.