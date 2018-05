Denuncias por la muerte de una beba de dos meses

La familia de Antonela Pino, la bebé de dos meses que falleció tras permanecer siete días internada en el hospital de Morillo a causa de una neumonía, denunció a una médica de dicho nosocomio por negarse a derivarla al Hospital Público Materno Infantil de Salta. Basilio Bravo, familiar de la beba, manifestó que la bebé ingresó al hospital local con problemas respiratorios. Allí estuvo una semana y sus padres no veían mejoría. Por esto pidieron a la doctora que la internó que firmara la derivación a Salta, pero ésta negó la misma afirmando que "no corría riesgo". La beba fue dada de alta el viernes 25 de mayo, pero la familia notaba que continuaba con problemas respiratorios. Es por esto que decidieron trasladarla a la guardia para solicitar nuevamente la derivación.

La familia afirmó que por segunda vez la respuesta fue un "no", así que decidieron trasladarla por sus propios medios a la ciudad de Salta. Antonela ingresó al Materno Infantil con un paro respiratorio grave. Allí fue atendida por nueve pediatras que informaron su deceso a la familia el lunes a las 15. La madre de la menor decidió radicar la denuncia en la comisaría de Morillo en contra de la médica por abandono de persona.

Ayer se conoció la ficha médica de la beba de dos meses que falleció en el Hospital Público Materno Infantil a causa de una neumonía.

La ficha médica dice textualmente lo siguiente: "Fecha nacimiento: 27/03/2018. Causa deceso: paro cardiorrespiratorio por neumonía multifocal. Edad de fallecimiento: 2 meses. Se trata de una neonata prematura (nacida en semana 35) con peso de nacimiento de 1,600 kg. Fue internada en el hospital de Morillo el 23/05/18 a las 01 am. Evolución durante la internación: Buena. El día 25/05 la abuela materna solicita alta voluntaria del hospital. Profesional de guardia examina a la menor y otorga el alta ante la insistencia de la familia. El domingo 27/05 a las 20.30 se presenta por guardia abuela a solicitar derivación pero sin traer a la beba para examinar. El equipo médico solicita que traigan a la niña para poder evaluarla y derivarla. Se esperó a la paciente pediátrica pero no la llevaron a la consulta, por lo tanto no se pudo concretar el traslado de la niña. Ese mismo día ingresó al hospital Materno Infantil con distress de neumonía multifocal. Tras varios paros cardiorrespiratorios y reanimaciones en terapia intensiva, la pequeña falleció ayer lunes 28".