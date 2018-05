Grafitis con amenazas de muerte al diputado Andrés Suriani

¿Cómo está diputado (Andrés) Suriani? Un poco mal por las pintadas, a mis hijos no les gustaron nada. A nivel familiar generaron desazón, que alguien te desee la muerte no es nada feliz. De todas maneras, no me amedrentan estas cosas para seguir peleando por lo que creo es importante para nuestra Salta.

Ayer se conocieron públicamente unos grafitis con amenazas de muerte a Suriani en la pared de una casa en calle Deán Funes al 500. El legislador provincial del PRO publicó una foto de la pintada agresiva en su Facebook personal, donde también recibió un mensaje amenazante: "Yo te mataría de frente a frente con mi ametralladora".

Según Andrés Suriani, en principio minimizó el hecho, pero por sugerencia de su abogado y mucha gente que se solidarizó con él, ayer realizó la denuncia policial en la Comisaría Primera. Si bien no sabe quién o quiénes son los autores de los grafitis, el diputado apuntó contra los grupos radicalizados que reclaman la despenalización o la legalización del aborto.

"Da la casualidad que presenté en la Cámara una resolución firmada por 37 diputados a favor de la vida y en contra de la despenalización del aborto y me parece que esto puede haber molestado a los grupos radicalizados", manifestó anoche el referente provincial de Cambiemos minutos antes de llegar a la Legislatura local, donde se trató la adhesión de Salta al protocolo nacional para el aborto no punible.

"No tengo ninguna verdad absoluta, pero sí tengo convicciones que las voy a seguir defendiendo", enfatizó Suriani, quien luego se presentó en la sesión con una pechera de tela ecológica con la inscripción "Sí a la vida, no al aborto".

"Estoy triste por esto de que en la Argentina hoy se discuta si es válido el aborto como práctica, donde hay inocentes que no tienen quién los defienda. Al mismo tiempo esto me da fuerzas para que seamos muchos más los que hasta el 12 de junio digamos sí a la vida", agregó.

En la red social, Suriani había posteado: "En los últimos días fui calumniado y amenazado por manifestarme en contra de la despenalización del aborto. A quienes defienden la vida los aliento a no aflojar en este tiempo tan importante. No nos dejemos amedrentar por grupos que intentan acallarnos con estas actitudes agresivas". A continuación, un torbellino de comentarios a favor y en contra.

Más grafitis

Las pintadas de calle Deán Funes se suman a las de la sede del espacio de Cambiemos -en Ameghino 350- realizadas la semana pasada y a las de Juramento, entre España y Gemes. También se habían dejado mensajes agraviantes con aerosol -contra el sector político- en la Terminal de Ómnibus. Excepto el último, todos ya fueron tapados.

Sobre la evidente falta de tolerancia, el legislador señaló: "Yo he sido siempre una persona de convicciones, pero nunca, ni siquiera anónimamente, he hecho comentarios agraviantes hacia nadie porque creo en las instituciones de la República".