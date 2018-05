Tres perros serían los asesinos de unas 50 ovejas

La matanza de cincuenta ovejas originó un entramado de acusaciones, versiones antojadizas y temor en la población por el posible autor de tres brutales ataques perpetrados en la propiedad de un vecino ubicado en las proximidades del río Toro y el ex basural municipal.

Aunque cueste creer, se acusó y demoró a un perro mestizo, a quien se lo sorprendió junto a dos mastines, atacando a dentelladas a los animales ovinos, varios de ellos terminaron eviscerados y a otros se les amputó sus miembros posteriores. Fue una masacre que terminó en la Justicia con otra versión y con acusaciones hacia la policía y las autoridades y a vecinos de la zona en cuestión.

El lunes 21 de mayo, 13 animales ovinos fueron atacados y muertos en la propiedad de Héctor Bernardino Barboza. Antes de la misma fecha, había ocurrido el primer ataque a sus ovejas. Solo que en esta ocasión Barboza filmó y atrapó a uno de los perros asesinos. Llamó a la policía y se informó de lo ocurrido a la fiscalía. El animal atrapado quedó a disposición de la Justicia y al resguardo de la Fundación "Patitas de Amor" de Salta capital, para ser puesto en un hogar adoptivo, y no tener relación con la investigación

El can, al parecer, no tiene dueño y actuó con recelo y alevosía. Pero los acontecimientos se precipitaron en torno de esta masacre de ovejas. El viernes pasado, nuevamente atacaron los corrales de Barboza. Sin dejar rastro, aniquilaron 22 ovejas, entre grandes y corderos. El mismo modus operandi de las embestidas anteriores. Para la policía se trató de un puma que deambula la zona y que fue visto, según el puesto policial caminero sobre ruta 51, en cercanías de Río Blanco.

Empero, Barboza opina lo contrario y apunta a que la policía y personas que quieren que se vaya de la zona del ex basural municipal, desvirtúan la masacre de sus ovejas.

"Claro que fueron perros, pero cebados para dañar mis animales. Desde que compré estos terreno, me incendiaron mi casa y lo hicieron pasar como fuego de pastizales. También envenenaron mis perros, me robaron tres veces y me mataron 50 ovejas", contó Barboza.

Muy molesto por la sorna de algunos vecinos, el damnificado apuntó a una confabulación entre el poder político y algunos vecinos por la disputa de sus terrenos comprados legalmente a una inmobiliaria.

"Hay un grupo de cirujas del viejo basural queriendo apoderarse por la fuerza de mi propiedad. Estoy seguro de que ellos cebaron a los perros para matar a mis ovejas. Y esta disputa está alimentada por la bronca que me tienen a mí desde la Municipalidad".

Resulta ser que Héctor Saturnino Barboza denunció a la comuna por verter líquidos cloacales al río y por el uso irregular del predio del ex basural municipal. Todo este litigio fue a parar a la corte de Justicia salteña luego de que la comuna apelara el fallo favorable a Barboza.

"No fue casual la matanza de la ovejas de Barboza. Esto viene con arrastre. Estamos molestos con la policía porque quisieron desvirtuar la causa de la muerte de las ovejas con la aparición en esta zona de un puma. Algo infundado y poco creíble. Alguien cebó a esos animales y los metió al corral para aniquilar las ovejas", dijo a El Tribuno el abogado Daniel Luna patrocinador legal del vecino.

Mientras el perro, único sospechoso, pasó a un hogar de protección, la policía rural dejó de rastrear a un supuesto puma en la zona. Todo apunta a dos o tres perros que aparentemente fueron cebados para cometer semejante carnicería.