Charly García se quedó con el Gardel de Oro

Charly García lo hizo una vez más. Cuando muchos veían su carrera ya cerca del ocaso, volvió con la sabiduría de sus 66 años y su talento a prueba de todo, sacó un disco, se subió a un escenario y tocó. Y volvió a enamorar. Con Random, su celebrado último disco, el músico ganó su tercer Gardel de Oro (los anteriores fueron en 2002 y 2003) y logró en total siete nominaciones en la edición 20° aniversario de los premios, cuya ceremonia se llevó a cabo en el CCK.

Al final de la fiesta, Palito Ortega subió al escenario para entregarle el premio más deseado por todos a su gran amigo. "Se lo quiero dedicar a Gardel, Spinetta, Cerati", expresó Charly muy contento. Luego deleitó a todos con “Inconsciente colectivo”.

Sin dudas, la frutilla de la torta para el emblemático músico fue el Oro, premio que lo ganó por tercera vez en 20 años, igualando la marca de Abel Pintos.

Repasar su vida y su carrera es un camino con altos y bajos, curvas y precipicios, jamás una línea recta. En 1951 nació bajo el nombre de Carlos Alberto García Moreno y mostró su talento para la música desde sus primeros años. Su oído absoluto le permitía reconocer aquellos sonidos que para la gran mayoría estaban ocultos y desde los cinco tomó lecciones de piano: Bach, Mozart y Chopin eran parte de su repertorio. Toda esa formación clásica se interrumpió cuando descubrió el rock, y en especial a los Beatles. "La civilización terminó el día que los Beatles publicaron 'I Want To Hold Your Hand", contó en una entrevista.

Durante el secundario, en la escuela Dámaso Centeno, conoció a Nito Mestre, quien sería su primer compañero musical, en la formación Sui Generis, que marcó a la generación de los ´70s, con sus letras cargadas de inocencia y cadencia folk. La imagen de esos dos flacos de pelo largo quedó inmortalizada en la tapa de Vida (1972), su disco debut. Sus primeros temas “Canción para mi muerte”, “Necesito”, “Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris”, “Cuando comenzamos a nacer” y “Quizás porque”, retrataban lo absurdo del mundo y el público se identificaba.

Cuando el grupo alcanzó el pico de su popularidad, Charly decidió poner punto final. El desgaste de los shows, la aparición de la censura, y la búsqueda de nuevos rumbos musicales, lo llevaron a tomar la decisión.



Lista de ganadores:

Mejor Álbum Rock Pop Alternativo: Dante Spinetta - "Puñal"

Mejor Álbum Artista Masculino Tropical: Daniel Agostini - “Parte de tu vida"

Mejor Álbum Folklore Alternativo: Franco Luciani - "Anda en el aire"

Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor: Gustavo Santaolalla - "Raconto"

Mejor álbum artista masculino de tango: Omar Mollo - "Rescatados"

Mejor álbum instrumental - fusión - world music: Nahuel Pennisi - "Feliz"

Mejor DVD: Los Fabulosos Cadillacs - "En vivo en The Theater at Madison Square Garden"

Mejor álbum artista femenina pop: Julia Zenko - "Nosotras"

Mejor álbum artista romántico - melódico: Jorge Rojas - "Sinfónico en vivo"

Mejor álbum infantil: Luis Pescetti - "Queridos"

Mejor álbum grupo de rock: Babasónicos - "Repuesto de fe"

Mejor álbum de Jazz: Lucio Balduini - "El bosque brillante"

Mejor álbum de rock pesado / punk: Baltasar Comotto - "Elite"

Mejor álbum grupo de cuarteto: Banda XXI - "Ahora y siempre"

Ingeniería de grabación: Charly García - "Random"

Mejor álbum artista femenina de folclore: La Bruja Salguero - "Norte"

Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión: Artistas varios - "Charco, canciones del Río de la Plata"

Mejor álbum música electrónica: Satélite 23 - "Satélite 23"

Mejor álbum nuevo artista de rock: Huevo - "No todos eren como ti"

Mejor álbum nuevo artista de tango: Carolina Minella - "Carolina Minella"

Mejor álbum nuevo artista de folclore: Florencia Paz - "Despertar"

Mejor Álbum Orquesta de Tango e Instrumental: 34 Puñaladas - "Las historias del humo"

Mejor diseño de portada: Charly García - "Random"

Mejor videoclip: Charly García - "Lluvia"

Producción del año: Charly García - "Random"