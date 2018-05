Aguad dijo que no hay posibilidad de que las FFAA actúen en represión interna 

El ministro de Defensa también agregó que "la defensa no se puede pensar en el corto plazo como la seguridad‘, pero consideró que ‘lo que no puede pasar es que la Argentina no tenga unas Fuerzas Armadas preparadas para los desafíos en que vivimos".

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró hoy que ‘no hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas‘ actúen en ‘represión interna‘. ‘No hay ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en ningún tipo de represión interna ni ninguna participación en el control de los espacios internos ni actuar en materia de seguridad‘, dijo Aguad. En declaraciones radiales, precisó que ‘el mes que viene se va a dar a conocer cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas‘ impulsado por el Gobierno nacional. ‘En ese nuevo rol no solamente está el equipamiento. Además, los cambios de planes de estudio de las escuelas militares‘, precisó. Para Aguad, ‘la defensa no se puede pensar en el corto plazo como la seguridad‘, pero consideró que ‘lo que no puede pasar es que la Argentina no tenga unas Fuerzas Armadas preparadas para los desafíos en que vivimos‘.

‘En este momento, hay organizaciones terroristas que están instaladas en la Triple Frontera que si bien están controladas son una amenaza nueva‘, ejemplificó. El ministro indicó que ‘una cosa es lo que pasaba en el siglo pasado con las hipótesis de conflicto que tenían las Fuerzas Armadas, que están en la ley de defensa‘. ‘Y otra cosa son las amenazas nuevas que existen en el mundo que ya no tienen nada que ver con esas hipótesis de conflicto‘, aseguró. Según consideró, las amenazas ‘pueden ser fuerzas terroristas, crimen organizado del narcotráfico, pueden ser ataques cibernéticos‘ y que ‘tenemos que adecuarnos a estos nuevos desafíos‘. ‘El decreto 727 trae una limitación. Solo dice que las Fuerzas Armadas pueden actuar contra un ataque extranjero. Esto es una limitación a la defensa que yo entiendo hay que suprimir. Hay que volver a la ley de defensa sancionada en el año 88‘, agregó. Por ejemplo, señaló que ‘Argentina tiene unos 140 pasos ilegales en la frontera‘ y que ‘son pasos donde pasan personas y mercadería sin mucho control‘. ‘Las Fuerzas Armadas pueden mediante entrenamientos y ejercitaciones ocupar esa parte del territorio‘, consideró también Aguad.

Para el funcionario, las Fuerzas Armadas ‘están absolutamente subordinadas a la Constitución y el poder político‘. ‘Yo creo que en los últimos treinta años no ha habido ningún hecho que tenga que ver con los derechos humanos en que hayan participado las Fuerzas Armadas‘, agregó.

Evaluó también que ‘hay que dejar de pensar en el pasado‘ y ‘pensar en los desafíos que tenemos hacia adelante‘. ‘Tenemos que cuidar la territorialidad de la Argentina, cuidar nuestro ciberespacio. Hoy la guerra tecnológica es una prioridad.

Tenemos que prepararnos para eso. No estamos en condiciones hoy de defender tecnológicamente a la Argentina‘, puntualizó.