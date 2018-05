María Eugenia Vidal: "Macri irá por la reelección"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó esta tarde que el presidente Mauricio Macri irá por su reelección y ella trabajará para que "así sea", al volver a descartar una posible candidatura nacional suya.

"Macri va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea. Tiene una tarea pendiente", señaló Vidal al ser consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia el año que viene.

En un almuerzo del Rotary Club en un hotel porteño, la mandataria bonaerense también admitió que en el país existen "dificultades", pero resaltó: "Estamos lejos, pero es parte del aprendizaje saber que estamos en el mejor camino de todos" .

Veto

La gobernadora aseguró también que el proyecto opositor para bajar tarifas "no va a mejorar en nada la situación de la Argentina" y dijo que espera que este momento "sirva para aprender". "Hoy o mañana cuando el presidente (Mauricio Macri) vete la ley, nada va a cambiar en la Argentina", subrayó Vidal, al participar de un almuerzo organizado por el Rotary Club en un hotel porteño.

La mandataria bonaerense sostuvo: "Espero que si se aprueba la ley nos deje a todos una lección porque no va a cambiar en nada, no sirve para mejorar en nada la situación de la Argentina".