Juan Rueda, un artista que exhibe notables “Emociones”

“Mientras me encuentro abocado a la grabación de mi tercer disco solista, cuyo título será ‘Tus ojos’, estoy disfrutando del primer material de mis alumnos de canto, grabado y producido en mi estudio, con la dirección artística de mi hijo Alvaro Rodrigo Rueda, integrante del grupo Los Cayetanos”, sostuvo el folclorista salteño Juan Rueda.

“El disco que sacamos a la luz nació con el nombre ‘Emociones I’, tal como lo dice el título se trata de una experiencia sin dudas maravillosa para quien hace sus primeras armas en la música, viendo plasmada su voz por primera vez. Mucho por hacer en este largo camino, con la enorme satisfacción de ver la alegría de mis alumnos en este primer disco”, agregó el solista.

Los alumnos que grabaron el disco son: Ailén Carrizo, Carlota Ahumada, Lucy Chávez, Lidia Palacios, Luisa Córdoba, Ramón Baigorria, Tomás Barraza, Elda Vega, Miriam Vedia, Blanca Silva, Claudia Pollastri, Angélica Aybar, Raquel Toconás, Gladys Cañizares, Paula Vega, Natalia Fernández, Inés Sánchez, y Zulema Guantay.

Por lo pronto, sus alumnos disfrutan este presente, que les permitió cumplir con el sueño de llevar su voz a un estudio de grabación.

“Resultó un total éxito la presentación del material en el teatro San Alfonso, donde la emoción se apoderó de la velada. Ya estamos preparando un nuevo recital en el Teatro La Florida CM. También estamos trabajando en el segundo volúmen de lo que será el próximo disco Emociones”, enfatizó Rueda.

“Para mí representa un gran desafío como todo lo que emprendí a lo largo de mi carrera artística. Estuve al frente de diferentes grupos folclóricos, tales como el Cuarteto Vocal Salta, Amaneceres, entre otros. También dirigí muchas producciones musicales de reconocidos artistas, tanto a nivel provincial como nacional”, aseguró el profesor.

Rueda también dirige el coro Claro de Luna, perteneciente a Unate (Universidad Abierta de la Tercera

Edad), que que a fines del año pasado tuvo una brillante actuación frente a la En aquella oportunidad la velada, que organizó el Movimiento Navideño, contó con un repertorio compuesto por 6 temas: La Anunciación, La Peregrinación, Gloria, El Nacimiento, Los Pastores, Los Reyes Magos.

Por otro lado, este cantor salteño trabaja de manera paralela en su carrera artística.

“Estamos a pleno con el disco, donde incluí temas de mi autoría y también de destacados compositores salteños. Estará listo para encarar la nueva temporada de verano e intentaremos llevarlo por todo el país”, acotó.

“El ser solista me lleva a poder expresar todo el sentimiento y las vivencias personales en cada una de mis canciones, que muchas veces me veía limitado cuando formaba parte de diferentes agrupaciones folclóricas. Esta etapa de mi carrera, es sin dudas, la que más disfruto y ello se trasluce en mi nuevo repertorio, en el que le canto a mis afectos: amigos, familia, al amor que tengo por mi tierra, a mis hijos, o amores pasados y presentes”, dijo el salteño.