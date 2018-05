Sanciones al por mayor para referentes del boxeo salteño

Un frente de conflicto se armó en el boxeo salteño que involucra a un gran grupo de dirigentes, también boxeadores y un entrenador. A raíz de un informe realizado por la Asociación Salteña de Boxeo (ASB), presidida por Nancy López, la Federación Argentina de Boxeo (FAB) ratificó y avaló sanciones por seis meses a Alejandro Galarraga, presidente la Unión Provincial de Boxeo; Santiago Tañez, a cargo de Boxing Club; Sergio Calvet, promotor; Cristian Arias, director de Escuelas Municipales; Carlos Abregú, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo; Ricardo Toconás, entrenador, y Javier Mamaní y Durval Palacios, boxeadores.

La ASB sancionó con seis meses de suspensión a los protagonistas mencionados por organizar festivales boxísticos sin contar con su aval y fiscalización; además sobre Mamaní y Palacios señalan que el combate no debería haberse realizado por falta de equivalencias. La medida fue ratificada por la FAB el martes pasado y no le permite a los involucrados realizar cualquier actividad ligada al boxeo en todo el territorio nacional por los próximos seis meses.

“Esta es una decisión que tomó toda la comisión directiva de la ASB. Ya son varios los actos que vienen cometiendo las Escuelas Municipales, la Unión Provincial y la Comisión Municipal por el hecho de desconocer la autoridad que tiene nuestra entidad. La ASB es la entidad madre que fiscaliza todos los eventos de boxeo que se hacen en la provincia, es la cara visible que tiene la FAB en Salta. Todos los que quieran realizar un evento de boxeo amateur o profesional tiene que contar con la autorización de la ASB”, señaló Nancy López, presidenta de la ASB a El Tribuno.

“En el caso de las comisiones municipales, la ASB trata de realizar un trabajo en conjunto. En el caso de la Comisión Municipal de Salta, ya hizo fiscalizaciones y eventos, junto con la Unión, fuera de lo que es la jurisdicción del municipio de la ciudad de Salta. En tanto, la Unión Provincial es una unión de clubes que está afiliada a la FAB pero que no tiene el aval para fiscalizar de un evento ni emitir título como lo hicieron el la última velada de Palacios contra Mamaní”, expresó la dirigente.

Según señaló López, la FAB no tenía conocimiento de la velada realizada el pasado 27 de abril en el club San Martín con Mamaní y Palacios en la pelea de fondo. “Cuando uno hace una velada de boxeo tienen que pedir autorización a la ASB y esta se comunica con la FAB para ver si los profesionales están con la licencia al día o si están suspendidos. En este caso, nadie informó nada y además esa pelea no contó con equivalencias”, dijo López.

“La idea no es poner trabas, sino trabajar en conjunto según el reglamento”, argumentó la presidente de la ASB. La dirigente además señaló que se intentó realizar una reunión con los hoy sancionados para evitar la sanción pero estos nunca se presentaron.