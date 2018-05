Lo que la Selección se llevó a Rusia

La Selección argentina reaparecerá hoy en Barcelona, más precisamente en el centro deportivo Joan Gamper, la ciudad deportiva del club catalán, es decir, uno de los hogares de Lionel Messi. Y como el equipo argentino tiene un largo periplo, que incluirá un traslado hasta Jerusalén y luego a Rusia, donde permanecerá al menos hasta el 26 de junio (fecha del último partido de la fase grupos frente a Nigeria), se llevó provisiones bien argentas.

El lujoso Air Bus 340 VIP, que trasladará a la Selección hasta la finalización del Mundial, fue cargado con un abultado equipaje que incluyó un contenedor de carne.

La Selección se autoabastecerá con el típico asado argentino, según consignó el sitio Infobae, además de otro tipo de mercadería que se utiliza tradicionalmente en el país.

En Rusia no existen las parrillas para cocinar la carne, por lo que la AFA encargó la construcción de ocho parrillas en el Bronnitsy Training Centre, el lugar de concentración.

Los jugadores no tendrán que salir a comprar yerba ni en Barcelona ni en Rusia, ya que se transportó 200 kilos para matear. El mate es una infusión rioplatense por excelencia y es muy habitual entre los futbolistas. La empresa yerbatera que es proveedora oficial de la Selección se hizo cargo de estos paquetes. La provisión incluyó también 60 termos. El agua y las gaseosas están garantizadas por otro de los sponsors y se proveerán directamente en suelo ruso.

No faltará el dulce de leche, un pack con decenas de potes, ya que es muy difícil conseguirlo en toda Europa. Además, los jugadores pidieron caramelos masticables.

La AFA también subió al avión en 60 baúles, aproximadamente 700 camisetas de la Selección, 600 shorts, 200 pares de medias, 100 botines, 200 buzos, 200 pantalones, 100 camperas y 100 pelotas.