Una frase para el micro de la Selección, con humor

La Selección tiene definido desde hace varios días la frase que llevará el colectivo que trasladará al plantel en Rusia, durante el Mundial. La misma fue elegida en la cuenta oficial de Twitter de la FIFA a través de una encuesta. El mismo procedimiento se llevó a cabo para elegir el eslogan de los micros de las otras selecciones.

Luego de cerrarse la votación, la frase que ganó es: “Unidos por una ilusión” (“Together for a dream”). Se impuso por sobre otras sugeridas, como “La ilusión de un país está en marcha” y “Magia en movimien to”.

Cabe recordar que en Brasil 2014 la frase elegida que acompañó al plantel fue “No somos un equipo, somos un país”, mientras que en Alemania 2006 el eslogan fue: “Póngase de pie, Argentina avanza”. Para el Mundial de Sudáfrica 2010, la frase fue: “Última parada, la gloria”.

Ayer el hashtag “FraseParaElMicro” fue trending topic y los hinchas invadieron la red social sugiriendo insólitas leyendas.

Las ocurrencias de los hinchas

@Matiaz_Molina

#FraseParaElMicro “Adivina quien es Ansaldi”

@Matiaz_Molina

#FraseParaElMicro “Icardi, no te acerques a nuestras esposas!!!!”

@Marcos17mnmpc

#FraseParaElMicro “Traigan la copa y de vuelta pasen X Salta”

@PatoMoreno91

#fraseparaelmicro “no lo cante, no lo grite, no se abrace”

@Dios_arg_ok

#FraseParaElMicro “Hasta que Alemania lo disponga”

@victorpinetta

#fraseparaelmicro “Pipita es acá. Subiste al de Croacia”

@ionlux

#fraseparaelmicro “Somos 22, Dimaria ya se lesionó”

@AndresDieciseis

#Fraseparaelmicro “Un hospital cerca? Llevamos a Dimaria, Aguero e Higuain”

@Hermiraglia

#FraseParaELMicro “Pipa pégale al arco”

@fedegallina

#FraseParaElMicro @Fantino910 “Frene despacio que el Fideo se lesiona”.

@lamonatetona

#FraseParaElMicro “Ustedes tienen a putin, nosotros al hijo de re mil putin”

@martinjju

Córrete biglia que están jugando #FraseParaElMicro

@totoRizzi

#fraseparaelmicro “Aca vamos todos menos Higuain que se subio al micro de islandia!”

@german_stereo

@tronco #FraseParaELMicro “Aquí van los amigos de Arévalo”

@elbidondebranco

#FraseParaElMicro “Somos 22 y uno que dice ser Ansaldi”....