Llega un nuevo turno de Delpo en Roland Garros

Después de acumular siete victorias en otros tantos partidos en los tres primeros días del torneo, el tenis argentino despertó del sueño en Roland Garros durante la jornada de ayer, con las eliminaciones de Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Marco Trungelliti y Guido Andreozzi. Este jueves será un nuevo turno de competencia para Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman, Guido Pella (con Rafael Nadal) y Horacio Zeballos.

Los cuatro argentinos en el programa del miércoles en París saldaron con derrotas sus respectivos partidos, todos en segunda ronda, salvo Leo Mayer, que registró su derrota en la primera. Ese revés evitó precisamente un pleno en la primera ronda, después de que los otros siete argentinos hubieran empezado el torneo ganando.

Mayer (42º del mundo), que tuvo que terminar ayer un partido que había comenzado el martes y que fue interrumpido por la llegada de una tormenta, se vio superado por el veterano francés de 36 años Julien Benneteau (62º), ante el que cayó por 2-6, 7-6 (7/4), 6-2 y 6-3.

Pudo ser un gran duelo

Se frustró así un atractivo duelo argentino en segunda ronda y Benneteau será el rival de Del Potro, sexto del mundo y que se había clasificado el martes ante otro francés de 36 años, Nicolas Mahut.

“Así es este deporte. Hay un montón de sensaciones y hoy me sentí mal. No podía jugar. Es un día de esos en los que no puedes meterla de ninguna forma. Él jugó muy bien, podía ser la última vez que él jugara aquí y tenía mucha motivación”, estimó Mayer.

Las otras tres derrotas argentinas del miércoles llegaron en partidos de segunda ronda.

Federico Delbonis (69º) plantó batalla e hizo sudar al undécimo del mundo, el español Pablo Carreño, pero acabó perdiendo contra él por 7-6 (7/0), 7-6 (7/2), 3-6 y 6-4.

Delbonis, el hombre que dio a Argentina el punto del título en la Copa Davis de 2016 en Croacia, había ganado cuatro de sus cinco duelos anteriores ante Carreño, aunque ya había perdido ante el español en el único que había tenido lugar en Roland Garros, en la primera ronda de 2016.

Por su parte, Guido Andreozzi (109º), despertó de su sueño francés al caer ante otro jugador español, el experimentado Fernando Verdasco (35º), por un claro 6-4, 6-2 y 6-2. Termina en la segunda ronda su recorrido en este Roland Garros, donde había conseguido entrar en el cuadro principal por primera vez. Su victoria del domingo en la primera ronda contra el estadounidense Taylor Fritz (70º) le había permitido conseguir su primer triunfo en el cuadro principal de un torneo grande, después de haber caído dos veces en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos (2012, 2016).

El otro adiós del día fue el de Marco Trungelliti, quien cayó con italiano Marco Cecchinato (72º) por 6-1, 7-6 (7/1) y 6-1, tras menos de dos horas de juego.