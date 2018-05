Frigerio: “No vamos a dudar un instante en hacer las cosas que tenemos que hacer”

En el día del tratamiento y probable sanción en el Senado del proyecto de ley opositor que retrotrae las tarifas de luz, gas y agua a noviembre del año pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que el Gobierno “no va a dudar un instante” en hacer lo que tenga que hacer, en clara alusión a la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri vete la ley.

La oposición en la Cámara alta tiene previsto convertir hoy en ley el proyecto que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017, norma que el mandatario adelantó que está dispuesto a vetar. “Me cuesta entender qué hay detrás de esta paradoja que va a ocurrir hoy, donde aparentemente están los votos para convertir en ley algo que nadie quiere”, sostuvo Frigerio.

En diálogo con radio Mitre, el ministro del Interior dijo: “Tengo la esperanza de que esta situación tan irracional que está ocurriendo hoy sea solo un mal trago y que a partir de mañana podamos seguir construyendo un mejor futuro para la gente”.

Frigerio planteó cuál es la utilidad de tratar y sancionar una iniciativa que no será reglamentada. “Si sabemos que esta ley no se va a poner en práctica, ¿por qué no discutimos algo para la gente que sí podría ser una solución parcial?”, preguntó.

El ministro del Interior cuestionó a la oposición porque “lo que se está planteando es que el Congreso es el ámbito donde se fijan tarifas” y consideró que “se tomó atribuciones que no le corresponden”.

“Los gobernadores tampoco quieren este antecedente de que el Congreso se ponga a hacer algo que no le corresponde”, agregó. “Sabemos que hay una parte de la oposición que quiere que a la Argentina le vaya mal para que les vaya mejor a ellos”, lanzó Frigerio. También admitió que “puede ser que lograr diálogo sea más complicado a partir de ahora” y elogió la capacidad de la administración macrista de gobernar con minorías parlamentarias. “Somos el gobierno mas débil en los últimos cien años en apoyo legislativo, no hay antecedentes de una cosa así. En dos años y medio logramos que la parte más racional del peronismo nos apoyara”, sostuvo.

El titular del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda aseguró que “se va a analizar la vía judicial” si el Senado sanciona hoy esa ley que limita las subas de tarifas, pero aclaró: “Tenemos que dar señales al mundo de que no vamos a dudar un instante en lo que tenemos que hacer”.