Alcoba: "Es falso que falte dinero de la Cooperadora"

El actual presidente del Concejo Deliberante de Aguaray y exintendente de esa localidad, Juan Carlos Alcoba, aseguró enérgicamente que en la Cooperadora Asistencial del municipio y mientras él ejerció como intendente y presidente de la misma "nunca faltó un peso".

"Nunca se malversaron fondos y, por el contrario, siempre acompañamos y apoyamos a las familias de más escasos recursos, no como ahora que no le dan ninguna solución a las necesidades de la gente", dijo.

Alcoba respondió de esa manera a las declaraciones realizadas por el asesor legal de la actual administración municipal, dirigida por Alfredo Darouiche, el abogado Ángel Hernández, quien había confirmado que el exintendente fue citado a una audiencia de imputación por la Fiscalía Penal de delitos económicos por un faltante de dinero de la cooperadora asistencial pero que se abstuvo de declarar.

A Alcoba, quien estuvo al frente de ese municipio por 11 años consecutivos, se le imputa el delito de peculado, fraude a la administración pública y falta a los deberes de funcionario público por el incierto destino que se le habría dado a medio millón de pesos -a diciembre de 2015, cuando dejó la intendencia- y el libramiento de cheques al portador que llevan su firma y de quien ejercía en esos años como tesorero de cooperadora asistencial, informó el letrado.

Pero Alcoba desmintió la información proporcionada por el Hernández y, por el contrario, aseguró: "Es todo falso. Comenzando porque no estoy imputado por peculado sino por fraude a la administración pública, que no es lo mismo. Y si me amparé en mi derecho de no declarar no es para ganar tiempo ni porque no tenga una explicación sino porque el día lunes 28 por primera vez tomé contacto con el expediente; hasta ese momento yo no sabía que estaba imputado por la fiscalía ni que había una investigación; a mí nadie me informó de nada, al punto de que me presenté a la fiscalía solo porque no tengo abogado".

El exintendente agregó: "Este tema no lo voy a dirimir en los medios con el actual intendente ni con su asesor legal, lo aclararé en la Justicia. A la prensa de la zona le consta la cantidad de trabajo, la ayuda que le hemos brindado a las familias más humildes, la contención que hemos hecho con quienes más necesitan, a quienes no les hemos negado la ayuda que pedían dentro de nuestras posibilidades y haciendo grandes esfuerzos".

"Actualmente, es muy diferente porque a la gente nadie le acerca soluciones desde la Cooperadora pero, de todas maneras, no voy a caer en dimes y diretes con el intendente Darouiche", aseguró, y comentó: "Lo importante y que me deja totalmente tranquilo es que sé cómo manejé esos y todos los recursos que durante los años que fui intendente pasaron por mi administración".

Finalmente, el exintendente, sobre quien pesan una serie de acusaciones por malversación de fondos, dijo: "Una vez que me informe de qué me están acusando buscaré un abogado y me presentaré a la Justicia las veces que sea necesario".