Concientizar, la clave en la donación de órganos

El frío pronosticado para la tarde noche de ayer se demoró y esto permitió que la celebración del octavo Festival por la Vida, que se realizaba en la plaza 9 de Julio, fuera todo un éxito. Pasadas las 19 y con el escenario ya levantado, se fueron acercando los curiosos y también los invitados a este encuentro que buscó cerrar el Día Nacional de la Donación de Órganos con una fiesta. Durante el evento, que se extendió más allá de la medianoche, se contó con la presencia de representantes de organismos oficiales que explicaban los alcances de la donación de órganos y ofrecían las solicitudes de inscripción. En el escenario, payasos, animadores, bailarines, profesores de gimnasia y por supuesto ellos: los que donaron y los que recibieron un órganos. Durante la jornada fueron los miembros de Paypas lo que colaboraron con animación para los pequeños, que se fueron contentos con un perrito salchicha hecho de globos o una espada de pirata. Pasadas las 20, las modelos de la agencia de Alejandro Leal ofrecieron una muestra de moda y las tendencias para este invierno y, en el medio, los artistas como Alma Carpera, Bagual Prieto y Las Voces Salteñas fueron los encargados de animar a los más grandes con gatos, chacareras y zambas.

Detrás del escenario los organizadores iban de un lado al otro, organizando los pases de artistas, la venta de bonos contribución y la atención a los medios. Promover la donación de órganos, informar y sacar los miedos fueron los objetivos que se plantearon teniendo en cuenta las necesidades que tiene Salta en cuanto a donación a órganos.

Entre los organizadores, El Tribuno dialogó con Débora Zelaya, miembro del Centro Juvenil Esperanza, quien destacó que durante toda la semana se llevaron adelante una serie de actividades para promover la donación de órganos.

La organización realizó campañas en el interior, llevando a escuelas y centros comunitarios la presencia de donantes y receptores para responder todas las inquietudes de los presentes. "Todos deben tomar conciencia de la gran acción que representa el poder donar un órgano y salvar una vida, aunque la decisión se tome en un momento difícil", expresó la licenciada que lleva adelante la promoción en las escuelas que lo solicitan.

Delia González llegó desde Chaco para sumarse a esta fiesta y dar testimonio de vida luego de haber sido operada dos veces para recibir una donación de órganos. Esta mujer de 68 años, oriunda de la localidad de Villa Ángela, contó su experiencia de vida cuando todavía Ramiro Tudela, fundador del Centro Juvenil Esperanza, llevaba adelante las campañas promoviendo la donación de órganos. Como miembro de la Asociación Madre Teresa, esta mujer lleva adelante en su provincia campañas en pro de la donación de órganos. Su primer contacto con lo que significa una donación se generó luego de que fuera víctima de una accidente. En ese momento perdió una mano y pudo recuperarla gracias a la donación huesos. Diez años después perdió la vista de uno de sus ojos y recibió una donación de córneas. "Luego de estas experiencias no puedo estar en silencio, viendo lo que pasan otras personas mientras esperan una donación de órganos", contó Delia.

Durante el festival, Martín Moreno, miembro de la Dirección de Organización Comunitaria de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, destacó la posibilidad de llevar adelante el octavo festival "Por la Vida". Moreno destacó que los objetivos principales del evento de ayer y otros que se realizaron a lo largo de la semana fueron derribar los mitos que existen sobre la donación de órganos. "Existe un gran temor e incluso el temor de pensar en ese momento", expresó.

Moreno destacó que el evento contó con la presencia de 20 artistas, que se van multiplicando todos los años.

Mientras miraba el escenario y recibía a los artistas, Mirta Rivero no dejaba de hablar con los presentes sobre la donación de órganos. Ella es la madre de Ramiro Tudela, fundador del Centro Juvenil Esperanza e incansable promotor de la donación de órganos. "Hay mucha gente joven que está esperando un trasplante. Es necesario crear conciencia y si bien sabemos que es un trabajo de hormigas, no dejamos de hacerlo", destacó Mirta. Esta mujer destacó que si bien le cuesta seguir adelante ante la ausencia física de su hijo, no baja los brazos. "Estoy aquí gracias al apoyo que recibo todos los días de los amigos de mi hijo", agregó. Como mensaje para reflexionar, Mirta aseguró que todos deben tomar conciencia de que la donación de órganos le permite seguir viviendo a otra persona, por lo que recordó que todos aquellos que quieran acceder a las charlas de la Fundación lo pueden solicitar en el sitio de Facebook.

