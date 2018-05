Repudiaron una charla contra el aborto legal en el Materno Infantil

Ayer por la mañana, frente al Hospital Público Materno Infantil (HPMI), organizaciones de mujeres repudiaron una charla que había en el auditorio contra del aborto legal. Médicos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y forman parte del grupo "Profesionales por la vida de Salta" colaboraron en la organización de este encuentro. Los disertantes fueron referentes de otras provincias que expusieron en contra de la interrupción legal del embarazo en diferentes espacios.

La capacitación se realizó una semana después de que la Provincia de Salta adhiriera al protocolo nacional de aborto no punible, tras la lluvia de críticas que recibió el gobernador Juan Manuel Urtubey por la vigencia del decreto 1170, que exigía que la práctica se realizara antes de las doce semanas de gestación y previa denuncia ante el Ministerio Público.

Hasta el jueves de la semana pasada Salta tuvo su propio protocolo, cuestionado por organizaciones de mujeres por considerarlo restrictivo. Este se firmó en el 2012, un mes después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara, en el fallo FAL, que el aborto es legal en la Argentina en los casos que plantea el artículo 86 del Código Penal desde 1921: cuando la persona gestante fue víctima de una violación o cuando corre peligro su vida o su salud.

La decisión del mandatario salteño de adherir al protocolo nacional se tomó en un contexto de cuestionamientos porque una nena de 11 años embarazada por su padrastro no tenía la posibilidad de acceder al aborto no punible porque su embarazo fue detectado en la semana 19 de gestación.

"Mirada contra derecho"

"Repudiamos que el Gobierno promueva que el sector de los antiderechos venga a capacitar a los médicos y al personal del Materno Infantil, porque no corresponde", dijo Gabriela Cerrano, dirigente del Partido Obrero. "Acá, en vez de dar el enfoque científico y de salud que necesitamos, dan un enfoque oscurantista", planteó. Cerrano dijo que el gobernador Urtubey "estuvo prácticamente en rebeldía todos estos años", al no cumplir lo que establece el fallo de la Corte y el Código Penal. "El 1170, este decreto nefasto fue para impedir que se llevaran adelante los abortos no punibles", aseguró y criticó que en el HPMI nacieran tantos bebés de chicas de entre 10 y 14 años: "Son todos casos de abuso, no está en discusión. En nuestro país las niñas no dan consentimiento para una relación sexual".

Mónica Menini, referente de la campaña nacional por el derecho a aborto legal, seguro y gratuito, repudió que "el Ministerio de Salud preste el hospital para enseñar a los profesionales cómo tienen que facilitar y hacer real la práctica del derecho al aborto en los casos en que es legal, en vez de utilizarlo para lo contrario", y cuestionó que "dentro del hospital el profesional escuche una mirada que va contra derecho".

"Nosotras venimos a decirles a las mujeres que los derechos que tienen no pueden ser obstaculizados por los profesionales y que ellos tienen obligaciones. Los considerandos 25 y 29 del caso FAL de la Corte dejan muy claro que los profesionales que obstaculicen el derecho que las mujeres argentinas tienen al aborto en los casos en que es legal están cometiendo faltas de tipo penal y civil".