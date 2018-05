Un niño oranense irá al Mundial de Rusia tras haber ganado un concurso

Santiago Fernández, oriundo de Orán, es un adolescente de 15 años que ganó el concurso de Coca Cola y viajará junto a otros 11 chicos de entre 13 y 17 años de todo el país. Juntos vivirán la experiencia de salir a la cancha junto a la Selección Argentina en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2018.

"Mi mamá escuchó la publicidad por televisión el 23 de marzo, enseguida nos pusimos en marcha para juntar tapitas. El concurso terminaba el 6 de abril y en días juntamos 5.000 tapitas" cuenta Santiago casi incrédulo de lo que está por vivir.

Por su parte Soledad Reynoso, mamá de Santiago dijo: "Lo ayudé a juntar tapitas junto a toda la familia, día y noche, en el fondo tenía la certeza de que iba a ganar", orgullosa del resultado.

Uno de los elegidos

El domingo 8 de abril, Soledad recibió un email, en el que le anunciaban que Santiago estaba entre los elegidos: "Lo desperté tan emocionada de imaginarme que podrá estar junto a los ídolos de todos los argentinos. Sin duda será una experiencia que no olvidará en su vida. Aún recuerdo cuando pedíamos tapitas y nos decíamos que estábamos locos".

Los jugadores de la Selección Argentina viajaron ayer a España.

A los días de consagrarse como uno de los ganadores, representantes de la empresa de la gaseosa se presentaron en el Colegio del Huerto, donde el niño cursa el 3er año. Allí le entregaron algunos presentes y el sobre que lo notifica oficialmente del viaje a Rusia 2018.

"Muchos de mis compañeros no me creían hasta el día del acto, sin duda cumpliré el sueño de ellos también. Estar en la manga junto a Messi y salir a la cancha con la bandera argentina, cantar mi himno en otro lugar del mundo, no me quiero perder nada", expresó.