Cristina Fernández: "Son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas"

En el marco del debate en el Senado, la senadora Cristina Fernández de Kirchner se expresó en uno de los últimos turnos de la sesión sobre el proyecto opositor de tarifas y dijo que son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas.

Durante su alocución, Fernández expresó que "hoy estamos hablando de tarifas y de tarifazos, pero estamos hablando de uno de los cinco precios relativos de la economía", que son "el dólar, las tarifas, las tasas de interés, los salarios y el precio de los bienes y los servicios".

"Si uno observa el precio o el estado de estos cinco precios relativos de la economía, es catastrófico", dijo. "La situación de la sociedad argentina se va a gravando no sólo por el tarifazo sino que los demás precios han variado para peor también: los salarios se han depreciado, el dolar se ha detonado, las tasas de interés vuelan por el aire, y el precio de los bienes y servicios también se han detonado", expresó.

En este sentido añadió que "el Gobierno no pudo controlar y administrar una corrida cambiaria", cuando "lo cierto es que tenía espaldas para aguantar y sin embargo perdió 10 mil millones de dólares y el precio de la reestructuración de la deuda con el club de París".

"Cómo es que de repente se dice que no hay recursos para subsidiar las tarifas", pero "si vamos a tener recursos para compensar a las petroleras por los congelamientos de los combustibles", cuestionó la senadora. "Es mentira que hayan eliminado los subsidios", manifestó y explicó que "ahora hay subsidios ciudadanos" y son ellos "los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas".

"Hablar de crisis en un país donde las crisis siempre han sido por estrangulamiento externo, me parece que ya es hora de que no se le mienta más a la gente".

Cristina se basó en publicaciones de Clarín y La Nación para hablar sobre "la impunidad mediática" del Gobierno nacional.

“Los salarios se han depreciado”, dijo y explicó: “Esto tiene que ver con tarifas también, porque al mismo tiempo que estamos subiendo tarifas estamos bajando salarios desarmonizamos estos cinco precios relativos”.

Respecto a la situación argentina, manifestó: "Creo que el Gobierno debería replantear esta política tarifaria" y añadió: "Y creo que lo que se está proponiendo no me parece tan irresponsable, al contrario".

Sobre el proyecto, puntualmente, Cristina dijo: "Que las tarifas se retrotraigan a diciembre y que además se aplique la variación salarial para decidir los aumentos no me parece irresponsable, al contrario, en materia de armonía social creo que sería aconsejable que lo tomen en cuenta".

En cuanto al tema de la crisis energética, dijo que "el tema de la pesada herencia, como recurso mediático está bien pero me parece que a esta altura somos el país que más deuda ha contraído en los últimos dos años y medio". Y preguntó: ¿Alguien cree que si el país habría estado fundido y en crisis los mercados internacionales nos habrían prestado? y concluyó: "El nivel de desendeudamiento con el que el Gobierno de Cambiemos se inició fue inédito".

Tras citar un twitt de Gabriela Michetti del 2015, en el que criticaba el aumento de los servicios públicos, la exmandataria alzó la voz y exclamó: ¡En serio que ustedes tienen cara de hablar de mentiras en la República Argentina!, pero porfavor".

Y siguió: mintieron "a los trabajadores que no iban a pagar ganancias", "a los usuarios que no iba a haber tarifazos, que no iban a acudir al FMI" y ante la mirada seria de Michetti, Cristina aseguró que desde el oficialismo pueden hacer todo eso “por la impunidad mediática".

"Terminan pasándose de vuelta con las decisiones que toman y la crisis se vuelve incontrolable", afirmó.