Conocé cómo votaron los senadores salteños

Con 37 votos a favor , 30 en contra y 5 ausentes esta madrugada se había convertido en ley el proyecto para frenar el tarifazo pero pocas horas después el presidente, Mauricio Macri lo vetó. Durante más de 12 horas los legisladores expresaron sus diferentes posturas. Los tres representantes salteños, Cristina Fiore, Juan Carlos Romero y Rodolfo Urtubey votaron en contra del proyecto que que tenía como fin retrotraer el precio de los servicios públicos a noviembre.



La primera en expresar su postura en contra fue Cristina Fiore quien sostuvo que era técnicamente irrealizable. “Coincido con que hay que hacer algo pero el proyecto es irrealizable en muchas cuestiones técnicas, por ejemplo en la retroactividad de la ley. Tiene desde la práctica un montón de inconveniencias‘, indicó la senadora.

Por su parte el senador Juan Carlos Romero sostuvo que ‘Con este proyecto de ley no se soluciona ni la asimetría de tarifas en la Argentina ni el costo social, por el riesgo ante el abuso privado de bancos, telefonías, tasas aeroportuarias; ni el déficit fiscal que tiene el Gobierno nacional, causante de la insoportable inflación‘. El senador salteño Juan Carlos Romero criticó el proyecto opositor para retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado, al objetar la falta de análisis sobre las secuelas económicas y técnicas que tendría.

‘Esta pulseada ha tenido mucho de relato político y muy poco de responsabilidad económica ante la crisis que vivimos‘, sintetizó. Y en esa línea se preguntó ‘¿cómo es posible sancionar una ley sobre tarifas sin conocer su costo? ¿Cómo es posible hablar de miles de millones de pesos sin rigor técnico del costo real del servicio? ¿Cómo es posible no detenernos en pensar con seriedad y responsabilidad el problema estructural de la energía?‘. Aseguró anoche que no acompañaba ‘un proyecto que no resuelve el problema de fondo en lo energético ni el atraso tarifario‘.

Por su parte Rodolfo Urtubey quien ya había dicho ‘El costo fiscal es astronómico. Pero además la aplicación sería perjudicial para la provincia de Salta, crea un marco regulatorio de emergencia que no sabemos si se aplica o no se aplica‘, votó en contra.