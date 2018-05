El despectivo comentario de Eduardo Feinman sobre Jimena Barón

El periodismo no tuvo piedad y la criticó por su música y su cuerpo. La cantante le respondió: "la gente agresiva no me interesa en absoluto".

Jimena Barón disfruta de su presente artístico en el que su conversión de actriz a cantante la convirtió en un verdadero boom, con premio Gardel incluido, y un hitazo como La Tonta.

Pero así como tiene a sus fans y seguidores, entre los que se encuentra Luis Novaresio, también hay detractores de la artista. Y eso quedó claro cuando el periodista, en su programa de radio, le preguntó a Eduardo Feinman qué le parecía Jimena como cantante.

“Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. Y no tiene un lomazo. Escúchame una cosa, el Photoshop que tiene esa foto es impresionante. Si tenés ganas de que la radio chorreé grasa, poné un poquito más de La Tonta“, expresó Feinmann de manera despectiva.

Y lejos de arrepentirse, fue por más: “Si vos querés que le diga a Jimena Barón, en su cara, que canta horrible, con todo gusto la podés invitar. Ahora se hace la cantante. No me gusta el curro“.

La respuesta de Barón

Consultada al respecto por Los ángeles de la mañana, la actriz y cantante le respondió al periodista. "Espero que se recupere pronto, le mando un abrazo grande", comentó.

"No sabía que había dicho esto, pero siempre están ustedes que se encargan de decirnos cosas feas en los eventos. Les agradezco. Las cosas feas no hace falta reproducirlas y así el mundo va a ser un poquito más copado", sugirió.

Finalmente, volvió a referirse a los dichos de Feinmann: "No me importa nada, la gente agresiva no me interesa en absoluto. Les daría un abrazo y que se recuperen".

Barón también hizo un contundente descargo en las redes sociales. "Los giles y gilas que aparecen a bardear y tirar mierda en los buenos momentos no hacen más que exponer su propia ranciedad. Estoy tramitando canjes de GPS así ubican sus propios soretes dónde van. Por ahora les mando mucha luz en el chakra del sexo, eso siempre alegra el alma", escribió.