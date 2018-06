Dura respuesta a la polémica sanción de la ASB a dirigentes de boxeo

Duro revés para la Asociación Salteña de Boxeo. Luego de la polémica suspensión de dirigentes, promotores y boxeadores salteños para la realización de festivales boxísticos en nuestra capital sin el aval de la ASB, las distintas entidades recogieron el guante y salieron al cruce.

Ayer, tanto el presidente de la Unión Provincial de Boxeo, Alejandro Galarraga, como así también Cristian Arias, director de las Escuelas Municipales de Boxeo, salieron a refutar a la titular de la ASB, Nancy López, al resaltar el desconocimiento en la legalidad de cada evento boxístico.

“La Comisión Municipal de Box, mediante ordenanza 2.549/77 establece en su capítulo II que es la única entidad que autoriza y fiscaliza, desde febrero de 1977, todo espectáculo boxístico en nuestra ciudad”, resaltó Arias, quien destacó que cada evento, como requiere la ley, respeta las medidas de seguridad y asistencia de los festivales que organice cualquiera de las 32 escuelas de boxeo capitalinas. “La ASB no tiene jurisdicción en el ámbito municipal”, insistió.

La Unión Provincial, reconocida desde septiembre de 2017 por la Federación y ante la acefalía de la Asociación Salteña, con 20 años de balances sin movimientos, organiza y gestiona los fondos para fomentar la práctica ayudando en el crecimiento de cada boxeador y continúa ejecutando permanentemente proyectos para los púgiles salteños.

Cabe destacar que en el caso de las escuelas son totalmente gratuitas y su finalidad es seguir los esfuerzos gubernamentales para la contención social de los jóvenes y un estadio propio.

Vale recordar que la bomba estalló luego de que la ASB puso sanciones masivas tras la última velada profesional en el Club San Martín, donde Durval Palacios venció por puntos a Javier la “Cobra” Mamaní, cuyo festival, aparentemente, la propia asociación salteña no habría autorizado. La sanción también fue avalada por el organismo nacional.

Pero lo cierto es que en esta evidente puja de poderes, la Federación parece jugar “a dos puntas”, ya que mientras aprobó hace unos meses la creación de la Unión Provincial, inclusible con la presencia de su máximo dirigente Luis Romio en eventos salteños, también ratifica la suspensión de la ASB.

Festival en la plaza España

Organizado por las Escuelas Municipales de Boxeo, el próximo sábado, a partir de las 11, se realizará en la plaza España el festival de boxeo al aire libre “Héroe Gaucho”, en homenaje al general Martín Miguel de Güemes.

Cabe destacar que el fiestival, cuya entrada consistirá en un alimento no perecedero que será distribuido en entidades de bien público, contará con 10 combates de los mejores boxeadores de las distintas escuelas municipales de boxeo y 5 exhibiciones.

Así, la pelea de fondo será en categoría 64 kg entre Héctor Lesser y Daniel Artaza, mientras que en categoría 60 kg Elías Ramos se enfrentará con Ángel Ibarra; Brian Romero vs. Cristian Salas; Pedro Rojo vs. Mauricio Rodríguez; Rocky Lesser vs. Moisés López; Sofía Méndez vs. Mabel Moscoso; Kevin Aguirre vs. Jesús Sánchez y Mauro Cruz cruzará guantes con Dante Ajaya.

Asimismo, habrá tres combates en la categoría 69 kg, mientras que las categorías 50 y 75 kg también tendrán peleas estelares. Finalmente habrá dos combates en la categoría de 56 kg.