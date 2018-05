“Se ha naturalizado el horror de la prostitución infantil” 

“Fui testigo del relato de una nena de 10 años que contó que tenía que pagarle la moto al hermano para que pudiera ir a trabajar a Orán y ella tenía que conseguirle el dinero. La criatura dijo que el camionero le pagaba por un pete y fue terrible cuando expresó que lo único que la hace llorar es cuando la obliga a sacarse la remera porque no tiene tetitas”. La diputada provincial Silvia Varg, de Cambiemos País, acusó así en la sesión del martes a los camioneros que abusan sexualmente de menores, especialmente en los cruces de rutas de Güemes y Pichanal; y puso la lupa sobre la indiferencia del Estado con respecto a la prostitución infantil que se ejerce hasta en los pueblos más remotos de la provincia. Todos los legisladores escucharon, se conmovieron, aplaudieron, pero no se sorprendieron. Esta cruel realidad histórica se ha naturalizado tristemente bajo la mirada miope e irresponsable de quienes tienen la función de dirigir los destinos de los pueblos. La falta de educación y la extrema pobreza hacen que cada día y cada noche cientos de niñas salteñas sean sometidas a prácticas sexuales que laceran sus vidas irremediablemente: “Numerosas criaturas perdieron su infancia por gobiernos que han negado una realidad que sacude a toda la provincia y particularmente al norte”, dijo sin dudar la legisladora, quien profundizó sobre algunos conceptos en una charla con El Tribuno.

¿Es un buen momento para empezar a hablar de ciertas cosas?

Sí, pienso que de una vez hay que decir las cosas como son. Esto no ocurre desde ayer ni antes de ayer, yo conozco muy de cerca el tema. Mi relato en la Legislatura fue para llamar la atención de quienes tienen el deber de tomar cartas en el asunto, de ponerle un freno a este flagelo. Mis colegas se han sentido tocados por el relato, especialmente los de los departamentos del norte porque ellos saben que estoy contando la verdad.

Me interesaba hablar de embarazo infantil forzado que se considera un delito de lesa humanidad cuando se comete en medio de un conflicto armado; sin embargo, en tiempos de paz es muchísimo más alto que en tiempos de guerra. Quiero que los estados dejen de mirar para otro lado y hagan algo de una vez por estas vidas destrozadas, y por evitar más daño personal y social.

Los paradores de camiones en los cruces de rutas son tristemente célebres por el tráfico sexual, ¿nadie aborda esta problemática?

Lamentablemente es más fácil hacer de cuenta que no pasa nada. Pichanal registra la mayor cantidad de niñas embarazadas en edades precoces (9 a 14 años) porque son obligadas a trabajar de prostitutas. Se precisa la urgente intervención del Estado porque los camioneros levantan a las menores en el cruce de Pichanal, y por el traslado hasta Güemes las obligan a realizar prácticas sexuales. No podemos seguir mirando para otro lado; Argentina practica un abolicionismo normativo con respecto a la prostitución y no la reconoce como trabajo, sí reconoce que las mujeres que ejercen la prostitución existen y por eso mismo los gobiernos provinciales y municipales deberían hacer algo al respecto, asumir un compromiso, dejar de naturalizar esta aberración, sobre todo cuando involucra a niñas.

¿No funcionan las estructuras de contención del Estado?

La realidad de la provincia de Salta marca que no. La prostitución infantil y adolescente tiene que ver con la pobreza extrema, los niños y las niñas son llevados por los mismos parientes para que se suban a los camiones y busquen clientes. El abuso sexual infantil reconoce acá y en todo el mundo a dos responsables principales: familiares directos y conocidos de la familia; para colmo la ley de educación sexual integral es obligatoria en todo el país y justamente en nuestra provincia no se implementa o se implementa insuficientemente. Las autoridades provinciales se han manifestado sobre esto como un tema menor, pero es central y crítico. Por eso, relatar con crudeza la realidad, más allá de que se conduela la sociedad, espero que sirva para hacer reaccionar al Estado, que ponga los dineros que hacen falta para poner en práctica programas tendientes a sacar de esta situación a las niñas y adolescentes. Pensemos que estas niñas continúan viviendo dentro de la familia con las mismas personas que las violentaron, que hipotecan sus vidas con embarazos a una edad en la que deberían estar jugando. Entre los 9 y los 14 años las niñas no tienen desarrollado el piso pélvico y tienen 4 veces más probabilidades de morir a causa del embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años.

Al menos ahora Salta está adherida al protocolo nacional de aborto no punible...

De nuevo, digamos las cosas como son: después de proyectos presentados desde hace un montón de años, a este gobernador se le dio la gana la semana pasada y adhirió al protocolo de aborto no punible de la Nación. Antes, hasta hace unos días, teníamos un decreto restrictivo, porque con la intervención de la Justicia y de médicos objetores de conciencia, las nenas jamás llegaban a un aborto no punible que les corresponde por ley.

¿Y cuál es la clave para cambiar el destino cruel de las criaturas?

La educación sexual integral desde el nivel inicial, desde la primaria, y en los sectores más vulnerables implementar la escuela para padres en horarios posibles para ellos. Hay que entender que el abuso infantil y la maternidad infantil forzada es un verdadero flagelo de estos tiempos.