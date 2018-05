Comunas en crisis y apertura de sesiones

De acuerdo a lo que estipula la Ley 1.349 que rige el destino de algunos municipios, las sesiones ordinarias para aquellos que no cuentan con una carta orgánica tienen su apertura los 1 de mayo de cada año, esta ley tiene alcance a los municipios de Campo Santo y El Bordo.

En ambos casos los ediles en sesión preparatoria aprobaron la moción de trasladar la fecha de inicio para el miércoles 2, algo que se viene repitiendo desde hace varios años debido a su coincidencia con el Día del Trabajador.

En Campo Santo la apertura tuvo lugar en la sala de sesiones en horas de la mañana, a la cual fue invitado el intendente Mario Cuenca para que realice el tradicional discurso de apertura.

Tras la toma de juramento a las nuevas autoridades legislativas, concejal Nicanor Terraza como presidente y concejal Daniel Rallé como vice-presidente primero, el intendente fue invitado a dirigir algunas palabras para dejar abiertas las sesiones ordinarias.

Cuenca no presentó un discurso formal, por el contrario, realizó una charla explicativa sobre la situación general del municipio, haciendo hincapié en los problemas que se deben solucionar, “considero que es necesario brindarles a los nuevos concejales un panorama lo más completo posible de la situación de Campo Santo, problemas sobre los que ellos deberán trabajar, la idea es que trabajemos juntos para poder solucionarlos”, explicó el intendente Cuenca, quien hizo entrega a los concejales de una carpeta por cada área municipal, con un completo detalle sobre los trabajos realizados en los últimos años. “La situación, no muy alentadora, todos sabemos las exigencias del Gobierno nacional que a los municipios nos están ahogando, a todo esto debemos sumar la falta de ingresos desde el ingenio San Isidro por el cierre de la fábrica, también dejamos de recibir el pago de impuestos por parte de la empresa Termoandes, la empresa está realizando cambios importantes en su planta jerárquica, hubo despidos y hasta que no se reorganice podríamos no recibir los pagos correspondientes, estamos perdiendo $500.000 por mes”.

En El Bordo la apertura tuvo lugar en horas de la tarde, el intendente Raúl Martínez se hizo presente para participar del acto protocolar.

En su discurso el mandatario realizó un resumen de las obras realizadas entre el 2017 y lo que va del 2018, “no hicimos obras faraónicas, pero lo que pudimos hacer me hacen sentir orgulloso, creo que lo más destacable es la realización del pórtico de ingreso, con su espacio verde y juegos de salud, y la modernización del Matadero Municipal, tuvimos que invertir en el matadero porque de lo contrario no podíamos faenar, con esfuerzo estamos cumpliendo con la comunidad y en especial con los empleados, pagamos en tiempo y forma, con todos los aumentos otorgados por provincia”.

Entre los proyecto para este año lo más destacable es la construcción de una terminal, “sería para mí la realización de un gran sueño si logramos que la terminal comience a construirse a fines de este año”, expresó Martínez.