"Estoy harto de que me digan que todo va a andar bien"

La brutal sinceridad del filósofo Santiago Kovadloff dejó pensando a muchos de los que lo oyeron en el habitual almuerzo del Rotary Club Buenos Aires.

Varias veces lo interrumpieron con aplausos. Su presentación arrancó con un análisis sobre lo que denominó el "avance creciente e inquietante del populismo" en Occidente y la "pérdida de vigencia del espíritu democrático republicano".

Terminó pidiéndole al presidente Mauricio Macri que sea "implacable" con la Justicia y que no promueva la esperanza. "No debemos creer en la alegría", profetizó mientras servían el postre.

Kovadloff hizo todo lo contrario a un disertante que busca el aplauso fácil. Pidió no hacer promesas, ni graduales ni para próximos semestres. Enumeró críticas y logros del Gobierno.

Entre los desaciertos mencionó a la educación. "Si uno gobierna desde el lugar de que sabe todo no puede enseñar a aprender", se molestó al marcar la educación primaria como deuda. También se refirió a la falta de "autocrítica madura de sí mismo y del contrario".

A favor contabilizó la "expectativa extraordinaria" a nivel internacional respecto al gobierno de Macri.

Por las dudas, al menos en dos o tres ocasiones, Kovadloff aclaró que considera ""imprescindible'' a Cambiemos, que Macri (con quien habló siendo jefe de Gobierno) ""es la persona que más escucha'', además de elogiar a María Eugenia Vidal y a Elisa Carrió. De la diputada elogió ""tener a la mayor crítica dentro'' y de ambas elogió que

sean verosímiles.

Verborrágico, sentenció que ""somos un país enfermo'' y aseguró que lo suyo no es pesimismo sino cansancio. ""Estoy harto de que me acaricien el hombro y me digan que todo va a andar bien. Que me digan qué hacer para que ande todo bien'', exhortó a sus escuchas, muchos de los cuales asentían desde sus respectivas mesas.

Apoyado en el atril sobre sus codos analizó una Argentina en la que "no debemos buscar

consuelo sino verdad'' para ""un país hipotecado en su dignidad'' con 25% de pobreza extendida, problemas económicos y, a su juicio, una deuda ""primordial'' con la ley.

El delito, la Justicia y la ley fueron conceptos que el filósofo repitió a lo largo de una alocución con la que terminó seduciendo a pesar de no dar buenas noticias.

Como otros han dicho, para el ensayista y poeta, Argentina ""debe abrirse camino hacia su credibilidad democrática republicana'' y el mayor error del Gobierno fue ""no haber tenido la hombría de bien de decir la gravedad en la que estábamos. No importa ganar una elección, se puede perder bien'', cuestionó los discursos electorales que evitan mensajes negativos porque ""la promesa de alegría venidera no es necesaria. ¿Tenemos apuro en que nos vaya bien? Vayámonos a algún lugar que nos permita soñar", devolvió a la realidad a

los oyentes. Y señaló que ""este gobierno es imprescindible pero debemos combatir en él todo lo que lo corrompe''.