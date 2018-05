Inauguraciones en el Plan Belgrano, con sabor a muy poco

Las autoridades del Plan Belgrano anunciaron ayer que el domingo "se cumplirá el compromiso de habilitar la pista principal" del aeropuerto Martín Miguel de Gemes y que para la ceremonia vendrá a la provincia el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, valoró que las obras en pista se complementan con las que se están ejecutando en el sector destinado al público para darle mayor eficiencia y comodidad a los pasajeros. "Ambas obras responden a la estrategia de posicionar a Salta como el aeropuerto del norte de vuelos internacionales".

El comunicado celebra la inauguración de la autovía en la ruta nacional 50, entre Pichanal y Salta, una obra de 21 kilómetros que demoró diez años. También, que se encuentra en licitación el segundo acceso a la ciudad de Hipólito Yrigoyen.

La otra cara

Ayer, movimientos sociales y desocupados del departamento San Martín marcharon entre Mosconi y Tartagal para exigir que se reactiven las obras del Belgrano Cargas. La recuperación ferroviaria y la red vial parecen la espina dorsal de un proyecto que fue planteado como política de Estado pero cuyos resultados, hasta hoy, no se vislumbran. El gobierno llevará este planteo al ministro Dietrich, al mismo tiempo que tratará de desahogar a los municipios con obras financiadas por el fondo compensador de deudas acordado con el gobierno nacional.

La protesta en reclamo de trabajo en las obras del Ramal C15 ya habían sido licitadas y adjudicadas pero no fueron ejecutadas.

El problema es más complejo: La adjudicataria UCSA ganó la renovación total de vías en los ramales C12, C15 y C18 del ferrocarril Belgrano. Pero fue objetada, ya que las mejores ofertas correspondieron a la italiana Ghella y a la brasileña Queiroz Galvao, mientras que la oferta de UCSA se había ubicado en el sexto lugar. Gracias a una posterior "nota de descuento" del 28,87% se quedó con la licitación. Esto ocurrió hace un año.

Las obras no comenzaron porque la adjudicataria reclama "reconocimiento de mayores costos", que era el recurso habitual en los tiempos en que estas obras pasaba por el escritorio del José López. No le admitieron el recurso y la obra está congelada, en una región donde la carencia de empleo genuino es mayúscula y el ordenamiento territorial impide que avance la actividad agríco la.

Lo que falta

El Plan Belgrano puede convertirse en una brasa ardiente.

Hasta ahora, parece un espejismo, al menos si se consideran las expectativas con que fue presentado.

Es claro que no hay coordinación entre la Nación y la provincia para llevarlo adelante, pero las objeciones de los funcionarios salteños apuntan a la falta de un plan orgánico, propiamente dicho, ya que lo observan como un conjunto de obras aisladas, administradas por diversos ministerios y sin funcionamiento específico.

También genera recelos el sistema d participación Público Privada por razones económicas "propias de un país inestable". Los reclamos de "mayores costos" en el ramal C15 podrían comprometer en el largo plazo los proyectos de inversión y, además, se estima que no hay empresas salteñas en condiciones de asumir semejante compromiso. El Belgrano es, más que un plan de obras, un plan de desarrollo, al que se destinarían US$ 16 mil millones y $ 50 mil millones de pesos. Por ahora, los empresarios no ven el plan, no ven las obras y no ven, tampoco, las condiciones para el desarrollo.