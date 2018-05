La ordenanza "ad honorem" no estaría vigente desde 2017

Sorpresa y picardía de unos y otros. No está nada claro si la ordenanza de trabajo "ad honorem" de los concejales de Quijano, aprobada en noviembre pasado, está supuestamente en vigencia o si fue vetada, y en tal caso, por qué no pueden cobrar sus dietas los actuales ediles de este municipio.

Por lo visto, entre gallos y medianoche, este paso administrativo fue aprovechado circunstancialmente y en silencio por algunos exediles y también actuales para pasar a cobrar sus dietas, puesto que la administración municipal depositó, por error u omisión, los meses de noviembre y diciembre en las cuestas sueldos de los concejales salientes.

Todo este embrollo sale a la luz, a causa de las palabras de la exedil Noemí Arjona, que advirtió delante de los actuales concejales y público presente, que el municipio le depositó tal dinero, y advirtió "si se vetó la ordenanza, dónde está la resolución del Ejecutivo para que fuese revisada por el Concejo. Si esto es así, eso aclara por qué cobraron algunos exediles".

La ordenanza de noviembre pasado, aprobada por el cuerpo saliente tenía la intención de bajar costos, y aumentar el salario de algunos trabajadores municipales. Esta realidad fue plasmada en tal ordenanza; se completaba con otra ordenanza de marras que mermaba las remuneraciones de los funcionarios del municipio.

"Pareciera que la ordenanza ad honorem fue vetada. Eso explica que pudimos cobrar algunos exconcejales. Pero no me explico por qué los actuales no pueden cobrar. Y si dicen que fue promulgada, dónde está la resolución del Ejecutivo ¿y por qué nos depositaron los sueldos a los exediles?", aún sorprendida, relató Arjona lo que descubrió.

Es evidente que hay quienes se quedaron calladitos durante estos meses y pasaron a cobrar. Y los actuales, en estas circunstancias quedaron como santos inocentes haciendo su trabajo sin dinero. Es decir que hubo retención indebida de las actuales dietas de los concejales. Serían cinco meses.

Arjona, en el margen opositor del intendente Manuel Cornejo, relató delante de todos, en medio del comienzo de sesiones ordinarias: "Necesitaba recibos de sueldos para presentarlos al IPS por cuestiones de salud, y al ir a pedirlos a tesorería me dijeron que ahí estaban los recibos de noviembre y diciembre. Lo cual me llamó la atención porque supuestamente trabajábamos ad honorem. También supe que varios exconcejales ya habían cobrado".