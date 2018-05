Susto para Felipe Pettinato: fue internado por un cuadro de estrés

De vuelta en casa: Felipe Pettinato fue dado de alta hoy en la Clínica Olivos después de haber quedado internado por un cuadro de estrés que se sumó a las complicaciones respiratorias que enfrenta tras una infección por las repetidas cirugías en su nariz.

Ángel De Brito anunció hoy, al terminar el programa, que "a Felipe Pettinato le dieron el alta. Nos mandó esta foto. Finalmente los médicos encontraron que no tenía nada. Fue un susto".

"Felipe ya está en su casa. Buenas noticias porque no tiene nada, pero se asustaron bastante todos. Para no tener nada, la foto es fuerte", agregó el conductor que iba a tener al joven imitador de Michael Jackson como invitado del día en Los ángeles de la mañana.

El programa terminó con el deseo de que Felipe pueda visitar el programa la semana próxima.

Minutos antes, Ángel de Brito había mostrado una selfie que le envió el propio Felipe, acompañada por un pedido: ‘Quiero que pongas esta imagen para que se sepa cómo estoy de salud. En ese sentido, había señalado que el imitador sufriría de una infección en su nariz producto de su último paso por el quirógrafo.



‘Mi nariz está a punto de colapsar. Se me infectó. No me funciona la nariz para respirar‘, le escribió Felipe a De Brito, quien precisó que ‘la sangre no irriga bien la zona‘. Eso habría provocado una ulceración y problemas respiratorios que derivaron en la internación, si bien en un principio se habló de un cuadro de estrés.