Finalizó la declaración de Gaspar Cinco y se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes

Hoy fue el día más esperado para los familiares de Alejandra Parraga ya que Gaspar Cinco prestó declaración y contó su versión de los hechos. El principal acusado de la muerte de la joven y su hijo habló durante varias horas y luego se decidió pasar a un cuarto intermedio para el lunes a las 9.30, día en el que se conocerán los alegatos.

El periodista llegó a las 9.30 al salón de Grandes Juicios donde prestó declaración y contó con detalles todo lo que sucedió aquel día.

“El niño estaba viendo la televisión. Alejandra se llevó el frasco con cianuro y luego trajo al niño al living. Mientras le daba el yogurt al pequeño hablamos de la decisión que habíamos planificado. Queríamos vivir juntos con mi madre. Solo Alejandra y yo”. Planeamos la convivencia en base a eso y éramos muy creyentes del destino, las cartas y los horóscopos”, dijo el joven.

“Alejandra estaba superada por la situación. Al niño ya lo conocí enfermo. Tenía enfermedades respiratorias y me enteré que tenía hipotiroidismo.Incluso los acompañe al pediatra pero no ingrese. Estaba desbordada por su estado de salud que empeoraba”...

Continuó con su relato y dijo que “Alejandra desesperada pensó en llamar la atención de sus padres con el nene enfermo y me mencionó a Yiya Murano.Me consultó si podía darle el cianuro pero le dije que mi campo profesional es de las ciencias blandas y que no sabía. Ya vemos me dijo ella... era muy expresiva”

“En nuestra última conversación me dijo que se sentía sola, que no la acompañaban en la situación de enfermedad de Amir”, dijo Gaspar Cinco. Agregó que “ no podía acompañarlos como quería porque ni siquiera podía ingresar al cuarto”.

“Ese día estábamos en el living y el niño pedía cama. Ella dijo ‘ya fue, vamos‘ Lo llevo a la cocina y con la ayuda de su hermana le dio un jarabe con una jeringa descartable.El niño lloraba y se resistía y escupió casi todo el jarabe. Ella lo retó y busco del living la botella violeta, llevo un vasito y una cuchara sopera y lo llevo al dormitorio. Sostuvo también que Alejandra compartía el cuarto con su hermana y Amir. Cuando compartieron el almuerzo el 3 de Junio me invitó a pasar al cuarto y su padre manifestó su disconformidad y salí. “Recordando esto.el 5 de Junio decidí esperarlos en el living para evitar problemas. Ella lo llevo a dormir”, manifestó.



A eso de las cinco escuché que Alejandra dijo en voz baja ‘toma chancho así como hace la mamá‘ en el acto escuché gritar a Amir.Ella salió con el niño en brazos y le hacía respiración boca a boca. Amir tenía espuma en la boca y tenía la mirada perdida”.”Aparecen los abuelos y yo no sabía que estaban. Comenzaron a asistiremos en forma pulmonar. Llego Gabriela y Alejandra se apartó y estaba en una crisis. El abuelo me dijo que llame al Samec”.



“Salí hacía la puerta para verificar la dirección correcta en el llamado y tener una mejor comunicación. El living era un caos de gritos”. En el llamado me pedían su historia clínica y yo solo sabía que tenía hipotiroidismo. Le pase el teléfono a su otra hermana para que aporte más datos. Ella me devuelve el teléfono y siento una palmada, era Alejandra que caminaba errática por la calle Gorriti.

Me acerqué y camine a la par y no se detenía. La tome del brazo y no se detuvo. Sus músculos estaban rígidos y la solté. Me paré adelante y la tomé de los brazos y me si cuenta que tenía la mirada perdida y espuma en la boca.Primero dijo palabras incoherentes y me dijo ‘boludo yo también tomé lo que trajiste... anda a tirar eso‘ luego se desvaneció y logre sujetarla. Jamás se golpeó. Estábamos en medio de la calle y era difícil moverla.No vi nunca la botella. Levante lo que estaba en la cama y me fui en mi auto y en la Coronel Vidt y arroje el frasco. Fui al centro de salud cercano para pedir la ambulancia y no me atendió nadie. Volví a la casa y la ambulancia ya había llegado”, dijo el joven.