Polémica por la dura postura de una estrella de rugby contra los gay

El australiano Israel Folau no se arrepiente y mantiene que los homosexuales deben ir al “infierno”. Enfadó a los patrocinantes, pero no hubo sanción.

La estrella del rugby australiano Israel Folau no lamenta haber dicho que los homosexuales están destinados a ir al “infierno”, mientras completa su preparación para regresar al Super Rugby.

Desde marzo, una lesión en los isquiotibiales le ha impedido jugar con los Waratahs, su club de Nueva Gales del Sur, pero entró en la convocatoria para jugar el sábado en Sídney ante el Auckland Blues.

Cristiano ferviente, el mes pasado se situó en el centro de la polémica al responder en Instagram a esta cuestión: ¿Cuáles son los planes de Dios con respecto a los homosexuales?.

“EL INFIERNO... A menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan hacia Dios”, respondió el jugador de rugby, elegido tres veces como mejor del año en Australia.

“He dicho lo que he dicho estas últimas semanas, defiendo lo que creo y lo mantengo”, ratificó ayer en declaraciones recogidas por la prensa australiana.

“Es algo que viene verdaderamente del fondo de mi corazón, no tiene nada que ver con el rugby ni con mis compañeros”, añadió.

Rugby Australia no sancionó a Folau, a pesar del enfado de alguno de sus patrocinadores e hinchas, argumentando que expresaba sus creencias religiosas.