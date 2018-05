Maxi Saravia: “El objetivo era mantener la categoría y aceitamos la máquina para ir por más”     

Después de varios intentos frustrados por llegar al Torneo Federal, el año pasado El Tribuno Básquet tuvo su recompensa y logró el ascenso. Hoy, en la tercera categoría más importante del país, goza de un presente increíble y ya cuenta con una pequeña ventaja sobre Atlético Rosario del Tala en los cuartos de final de la competencia, donde un nuevo título (antes impensado), está cada vez más cerca. Esta noche, a las 22 en el complejo Nicolás Vitale buscará estirar la diferencia y quedar a un partido de semis.

Maximiliano Saravia fue uno de los comandantes de la gesta anterior y continúa escribiendo la historia grande del verdolaga en este Federal.

Recorre el parquet tanto como los pasillos de Ciudad Judicial, porque lleva dos profesiones bien marcadas; el básquet y la abogacía, destrozando la excusa de muchos, sobre la vida paralela entre los estudios y el deporte.

Concentrado anoche, el base tuvo un mano a mano con este matutino, donde afirma que si bien el objetivo del club está cumplido, van por más.

¿Cómo manejan este gran presente, teniendo en cuenta que juegan su primer torneo en el Federal y todo parece demasiado perfecto?

Lo tomamos con mucha calma sabiendo que es el primer torneo del Tribuno, pero no así de muchos jugadores quienes tuvimos la posibilidad de jugarlo. El objetivo del club era mantener la categoría, pero con el correr de los partidos fuimos aceitando la máquina, creció la figura de Facu (Arias Binda), de Eric (Freeman) y entendimos lo que Pablo (Martínez, el técnico) quería de nosotros.

Mencionaste a dos jugadores clave como Arias Binda y Freeman y además contás con el apoyo de otros importantes compañeros, ¿te sorprendió alguno en especial?

A Eric lo conocía de haberlo visto y por sus números personales. A Facu lo había tenido en contra, siempre en un nivel alto, pero ahora demostró que jugando de ala pivote saca mucho rédito, más que de alero.

¿Y vos, cómo te sentís?

Personalmente me siento 10 puntos. Uno tiene altibajos, pero en los momentos que no salen las cosas, hay que estar tranquilo. Fuimos encontrando nuestro rol y Pablo me dio la libertad de manejar el equipo, al ritmo que me sienta cómodo. Lo hablamos mucho y me pide que sea el técnico dentro de la cancha, me gusta esa responsabilidad por la posición que uno tiene.

Dejaron en el camino a Ciudadela y después a Nicolás Avellaneda, ahora cuentan con una ventaja sobre Rosario del Tala, ¿no se sorprenden ustedes mismos de la campaña que están haciendo?

En la previa de este partido sabíamos que se venía un choque muy duro, porque Atlético Rosario del Tala es un equipo de la región Mesopotamia, una de las más fuertes del torneo y es un equipo que se hace muy fuerte así que entendimos que no hay que dejar pasar estas oportunidades de local. Somos conscientes que tienen buenas individualidades, pero logramos superarlos.

En el partido del jueves, con el correr de los minutos, nos dimos cuenta que no era el mismo Tala. Los bloqueamos en base a los videos que habíamos visto, preparados por Pablo y (Rodrigo) “Guri” Villalobos y creo que ellos al principio eran los favoritos, pero demostramos que tenemos lo nuestro.

Faltaban algunos segundos cuando pasaron al frente 76 a 75 y enfriaron el partido, en vez de arriesgar, ¿eso es sinónimo de madurez?

Totalmente. Nos pasó de cometer errores en los partidos de la fase regular, donde perdimos la pelota en los últimos segundos y se nos fue algún partido. Ahora tenemos que cerrar mejor los juegos. Tenemos que estar muy concentrados los 40 minutos, no 39 ni 39 y medio.

¿Cómo imaginás el partido teniendo en cuenta que ellos van a buscar empatar la serie para ce rrarla de local?

Me imagino un partido bastante parecido al que ganamos, va a sentirse el cansancio y va a ser muy trabado.

Antes de esta serie en el Vitale jugaron un partido que quedará grabado en la memoria de muchos, donde le ganaron a Avellaneda tras dos suplementarios, ¿ese día se dieron cuenta que físicamente están impecables?

Sí, lo hablamos con mis compañeros cuando viajamos a Santiago del Estero después de ese partido que recordás. Con Nicolás Avellaneda nos dimos cuenta que el profe Javi Gómez, primero, y después el profe Diego hicieron un trabajo muy bueno. Uno reniega y se queja de los conitos, pero el trabajo físico da sus frutos. Estamos muy bien.

El jueves hubo mucha gente, pero al parecer en este choque en el Vitale no va a caber ni un alfiler, ¿pensás que va a estar completo?

Estoy seguro que el complejo va a explotar, se va corriendo la bola, se va emocionando la gente y además es un partido lindo para ver. Así que mucha gente ligada al básquet también va a ir.

¿Influye la gente?

Creo que sí influye. Es más, cuando quedaban pocos minutos el jueves, ellos tenían libres, la gente comenzó a cantar y erraron.

Con todo el optimismo creés que la serie se va a cerrar en Entre Ríos o pensás que puede haber un quinto juego?

Uno siempre trata de ser optimista y vamos a tratar de cerrar la serie allá. La desesperación va a estar de parte de ellos y nos podemos traer la clasificación.