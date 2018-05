Seminario de karate en Rivadavia 880

Hoy se brindará un seminario de karate do shorin ryu a cargo del maestro Héctor González Ceballos, 9º Dan, de 9.30 a 12 y de 16.30 a 20 en el doyo fe, la filial Salta de la escuela nacional Shin Shu Kan (Rivadavia 880), que está a cargo del sensei Asadur Lemseyán, 7º Dan.

La escuela Shin Shu Kan y su filial salteña siguen el linaje más puro de los fundadores del karate de Okinawa, Japón. El movimiento base lo estableció Sokon Matsumura (fue miembro de la guardia imperial y custodio personal del emperador en la segunda mitad del Siglo XIX; fue maestro de Anko Itosu, que mejoró y definió las bases sentadas por Matsumura. El referente actual del estilo shorin ryu en Okinawa es Morinobu Maeshiro, 10º Dan).

El sensei González Ceballos estará acompañado por Raúl Ahumada, 7º Dan, y danes de otras provincias: 3 de Mar del Plata, 4 de Chaco y 3 de Tucumán. Por Salta participarán Gonzalo Morón y Franco Matulovich, ambos 5º Dan, Jorge González Ferreyra, 4º Dan, Martín Estrada y Enrique Romano ambos 2º Dan.

Asadur Lemseyán lleva 46 años en la enseñanza en la provincia; se inició en el karate en 1968, en Buenos Aires. Tras un paso por Jujuy, Lemseyán se radicó en Salta y desde entonces dedicó su vida a la enseñanza y difusión del karate do shorin ryu, Dando clases en el Ateneo El Tribuno, Gimnasio Izarduy, Club 20 de Febrero y desde 1988 en su doyo particular.

El objetivo del seminario es difundir la actividad del karate do shoryn ryu y perfeccionar los movimientos ancestrales que los distinguen; a cada asistente se le brindará un certificado de participación.