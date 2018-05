Juventud y Central se verán las caras el jueves 

En tiempos de vacas flacas, Juventud Antoniana y Central Norte buscan conseguir algún alivio económico con la disputa de un partido amistoso y en vistas a la preparación que vienen cumpliendo ambos planteles para afrontar los compromisos por la Copa Argentina: el santo con Rosario Central y el cuervo, nada más y nada menos, que frente a River Plate.

El presidente del club antoniano, José “Pepe” Muratore, confirmó ayer el partido con Central Norte a El Tribuno. “Me comuniqué con el presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, para proponerle jugar un amistoso y quedamos de acuerdo en que se organizará para el jueves 10 de mayo, por la noche, desde las 22, en el estadio Padre Martearena”, adelantó el directivo del club santo.

Como fueron las primeras conversaciones para concretar dicho encuentro, a Pepe Muratore se le planteó que restan pocos días para jugar con el canalla rosarino (que tiene dos fechas: 18 de mayo o 20 de mayo). Es decir que no hay mucho tiempo por el tema organizativo. “Se anunció un primer amistoso con la Villa San Antonio, uno de los campeones del Federal C y que consiguió el ascenso al nuevo torneo Federal Amateur. Se hablaba de armar un triangular, incluyendo a Central Norte. Todo era probable. Y vendría bien porque hay que buscar el modo de generar recursos. Pero finalmente se optó por jugar el jueves con Central y luego, el domingo 13 con San Antonio, donde estará en juego la Copa Provincia de Salta”, explicó Muratore.

Por su parte, Central Norte sigue esperando la fecha y el lugar del partido con River Plate, por los 32avos. de la Copa Argentina. Si bien ya salieron algunas confirmaciones, pero para la gente cuerva urge saber cuándo se producirá el choque con el equipo que dirige el Muñeco Gallardo. Por lo pronto, Central tiene previsto viajar el domingo para jugar con River de Embarcación, otro de los ascendidos de Federal C.