Fin de una etapa: “Badur Hogar” termina de rodar en la ciudad

Nora Figueroa

El Tribuno

Concluye hoy un largo mes de intenso trabajo que alteró por momentos la rutina de los salteños, pero también permitió a muchos vivir una experiencia distinta acercándolos al mundo del cine.

Badur Hogar es la película del director Rodrigo Moscoso, ganadora de la convocatoria a largometrajes regionales del Incaa y que cuenta además con el apoyo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural de la Provincia.

El filme, que tiene una especial identificación marcada por la idiosincrasia de la región, se comenzó a rodar desde el 3 de abril en distintos puntos de la ciudad, como el Mercado San Miguel (foto con los principales protagonistas), la esquina de Pellegrini y San Martín, el natatorio Juan Domingo Perón y otras piscinas de algunos barrios, además de algunas locaciones como el Castillo de San Lorenzo.

La semana pasada terminaron las escenas con Cástulo Guerra y Bárbara Lombardo, que en ambos casos regresaron a Estados Unidos para continuar con sus compromisos.



Por estos días se llevan adelante las escenas del protagonista, encarnado por Javier Flores, junto a su mejor amigo que interpreta el actor salteño Nicolás Obregón.

De acuerdo a lo planificado, ayer realizaron las escenas en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, lo que no significó ninguna alteración ya que el mismo se encuentra cerrado al público por refacciones.

Lo que queda

Las oficinas del Centro Cívico Municipal serán hoy el set de filmación. Entre las 10 y hasta las 14 se filmarán las últimas escenas.

Es importante mencionar que la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, a través del Distrito Audiovisual, brindó apoyo a los realizadores de la película durante las 5 semanas de rodaje.

En este caso la productora eligió las oficinas del CCM como una locación en la que los salteños se ven reflejados porque alguna vez acudieron al lugar a realizar algún trámite.

Desde la producción expresaron que “contamos con que la gente participe de las escenas con la naturalidad de un día hábil aprovechando la espontaneidad de quienes asisten habitualmente”.

Mariel Vitori es la productora ejecutiva de la película y quien comentó a El Tribuno los detalles de los últimos momentos de la filmación que no significan para nada el fin del trabajo.

“La próxima semana queda por hacer el cierre de rodaje, que incluye el balance fiscal y contable, las rendiciones, devoluciones de préstamos de arte y utilería y luego comenzará oficialmente la etapa de posproducción”, relató la productora.

Ante el inminente fin del rodaje, Vitori realizó un balance e indicó que “es positivo, fue muy fructífero, con todos los objetivos cumplidos, y si bien hubo algunos contratiempos, que son propios de un rodaje, se pudieron subsanar y seguir adelante”. Agregó que fue muy bueno haber trabajado con un equipo que en su mayoría es local, y realizó una excelente labor.

Lo económico

Llevar adelante una filmación no es tarea sencilla y mucho menos económica, por lo que los tiempos debieron ser aprovechados al máximo, lo mismo que los recursos de dinero.

El desarrollo de la filmación resultó importante para la ciudad y para muchos que, ajenos a la producción, participaron indirectamente.

Esto incluyó la generación de aproximadamente 200 empleos directos y otros tantos indirectos, como servicio de catering y provisión de implementos.

Se trata de una producción que tiene un costo de más de 9 millones de pesos, de los cuales casi 6 serán cubiertos por el Incaa, pero que aún no fueron depositados. El resto se financia con apoyo estatal, municipal y privado.

“Ahora se viene una etapa fundamental en lo que respecta a mi trabajo de productora ejecutiva, que es la de seguir buscando financiamiento, para poder terminar la película y estrenar lo antes posible”, sostuvo Vitori.

No obstante, la mayor importancia radica en la posibilidad de mostrar aspectos propios de la idiosincrasia salteña, a través de la pantalla grande, para ser conocidos en todo el mundo, ya que la película será presentada en distintos festivales internacionales de cine.