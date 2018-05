Los contratos a futuro se negocian a un dólar de más de $ 27 para fin de año

Anteayer se habían operado 1 millón por u$s 1000 millones y el viernes 1,5 millón de contratos por u$s 1500 millones, lo que los ubica como el sexto mercado de futuros de dólar más operado del mundo. Los contratos de futuros de dólar de junio subieron de precio un 10,4% a $ 24,60. Con 757.000 intereses abiertos, es el segundo mes más negociado, detrás de mayo, con 1,1 millón de contratos negociados a $ 23,80 para fin de mes, a un precio 9,2% más que anteayer. Luego le sigue julio, con 541.000 intereses abiertos, a un tipo de cambio de $ 25, que se incrementó de precio 9,9%. En rigor, el grueso de los intereses abiertos corresponde a mayo, junio y julio.

Si bien ayer se operaron un total de 570.000 contratos por u$s 570 millones, anteayer se habían operado u$s 1000 millones y el viernes u$s 1.500 millones. El contrato de futuros de dólar de Rofex se ubica en sexto lugar a nivel global sólo por detrás de los contratos de moneda negociados en Rusia e India.

La volatilidad del mercado cambiario y la presión sobre el dólar se vio reflejado en el mayor volumen de negocios en Rofex durante las últimas semanas: "Al tratarse de un mercado líquido, los bancos, exportadores, importadores, institucionales y empresas que deben hacer frente a compromisos en moneda dura no sólo utilizan este instrumento como cobertura, sino también como oportunidad de inversión, aprovechando el apalancamiento", explica Sebastián Brudersohn, jefe de Research de Rofex.

La inversión viene por el lado del sintético, que es la conjunción de la compra de Lebac con la cobertura cambiara a través de los futuros, que llegó a rendir 6% anual en dólares hace apenas algunas semanas y ahora cayó al 2%. Otra de las ventajas de los mercados de derivados es la capacidad de poder tomar cobertura estableciendo un precio máximo de compra o de venta.

En agosto hay 214.000 contratos abiertos a un tipo de cambio de $ 25,45, con una suba del 9,7%, mientras a septiembre hay 128.000 contratos, a un tipo de cambio de $ 25,89, con una suba del 9,5%. Para octubre hay 64.000 contratos a un tipo de cambio de $ 26,25, cuyo precio se incrementó 9,4%, mientras para noviembre hay 71.000 contratos a una divisa de $ 26,63, que tuvo un alza del 9,2%.

Para diciembre, en tanto, hay 90.000 contratos que convalidan un tipo de cambio de $ 27,05, que se incrementó 8,6%. Para enero de 2019 hay 129.000 intereses abiertos a un tipo de cambio de $ 27,35, lo que marca una suba del 8,5%, mientras para febrero hay 10.000 contratos a una divisa de $ 27,65, lo que marca un alza del 8,4%. Para marzo, hay solamente 1000 contratos a $ 27,95, lo que marca un aumento del 8,3%, y por último en abril hay apenas 5000 contratos a $ 28,25, lo que marca una suba del 8,2% en el precio. "Con la suba de la divisa, todos los compradores ganaron $ 2 por dólar, y los vendedores perdieron $ 2 por dólar. Todos los días hay ganadores y perdedores, ya que el mercado realiza ajustes diarios para todas los contratos", detalla Brudersohn.

Ayer hubo un comunicado del mercado indicando la liberación de los límites máximos de precios para los vencimientos de mayo y junio (apelando al reglamento del contrato), necesario para cuando se alcanza la fluctuación máxima en el producto.