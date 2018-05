Luego del anuncio de un recorte en las metas de déficit fiscal en la conferencia de prensa brindada ayer por Nicolás Dujovne y Luis Caputo, los ministros respondieron cinco preguntas de la prensa. Una de ellas fue la referida a quién es el jefe del equipo económico en el Gabinete nacional. Y la respuesta fue contundente: "El jefe del equipo económico es el presidente Macri".

Una de las primeras consultas

que respondieron los ministros fue ¿cómo va a impactar la suba en las tasas de referencia? ¿Va a haber alguna modificación en las retenciones para que el sector agropecuario adelante la liquidación de divisas?

"La decisión de tasas que ha tomado el Banco Central -respondieron- está destinada a restarle volatilidad al mercado cambiario y estamos convencidos de que va a ocurrir. En cuanto a las retenciones no tenemos planeada ninguna medida".

En otro momento de la reunión, la prensa preguntó: ¿Qué pasa si el mercado no responde como esperan ante este nuevo cambio de metas fiscales?

La respuesta fue: "Creemos que el mercado no está reaccionando de esta manera por las metas fiscales, sino que hay un fenómeno global de apreciación del dólar contra todas las monedas del mundo y en este contexto tenemos muchas herramientas. Somos pragmáticos. Cuando vemos que es necesario aclarar, lo hacemos. Si la situación nos llevase a evaluar medidas, lo haremos. Este no es un gobierno que se inmole con una receta sino que miramos la realidad".

Sobre el crecimiento

Cuando se les preguntó a los ministros si "este nivel de tasas de interés no complica el crecimiento a futuro y la reducción del déficit, y cómo creían que va impactar la depreciación del peso con respecto al dólar en el mes de mayo?", explicaron: "No sería serio si dijera que la suba de tasas no afecta el nivel de actividad pero lo que más afecta es entrar en una espiral donde la volatilidad se apropia del mercado y donde la incertidumbre reina en la sociedad. Toda nuestra política está orientada a llevar tranquilidad. Es mucho más recesivo no dar las señales contundentes cuando la situación lo amerita".

"Dependiendo de cuándo se estabilice el tipo de cambio, eventualmente puede generar una demora de las metas, puede ser que en mayo tengamos un poco más de lo esperado", dijeron.

La inflación y las metas

Otra de las inquietudes plantadas por los periodistas fue: ¿Si el impacto de la inflación en mayo es mayor de lo esperado cambiarán las metas? ¿Cómo continúa el plan de financiamiento?. Y la respuesta: "La meta de inflación no se va a cambiar. Ratificamos la meta del 15% este año y de 10% para el próximo. Entendemos que actúa como organizadora del programa económico. Es un programa de gobierno, no un pronóstico. Este año no vamos a volver a salir al mercado internacional y vamos a tratar de cumplir el resto del programa con emisiones internas".

"¿Quién es el jefe?"

"¿Quién es el jefe del equipo económico? ¿A partir de la suba del dólar planean alguna modificación del presupuesto?", les preguntaron a los funcionarios promediando la rueda de prensa. "En cuanto al equipo económico, en la definición está la respuesta. Hay una coordinación pero el jefe del equipo es sin duda el presidente Macri", fue la terminante respuesta.

En pocas frases

La presentación de los ministros dejó varias frases que grafican la percepción del Gobierno sobre la turbulencia financiera que sacudió a la Argentina en la última semana, con un dólar que alcanzó los $23 en la City.

-"Vamos a modificar la meta fiscal del 3,2% al 2,7%, lo que significará un ahorro superior a los 3.000 millones de dólares" (Dujovne).

-"Nos duele tocar el presupuesto de la obra pública, pero entendemos en este contexto que necesitamos acelerar el camino hacia la convergencia fiscal" (Dujovne).

"Mantenemos una trayectoria de solvencia en un período de volatilidad que también están experimentando otros países emergentes" (Dujovne)

-"Las metas de inflación no se van a cambiar. Ratificamos las metas del 15% para este año, 10% para 2019 y 5% para 2020" (Dujovne).

-"La inflación argentina de mayo sería superior a la prevista por el Gobierno por el impacto de la devaluación" (Dujovne).

-"El movimiento del dólar no nos agarró desprevenidos" (Caputo).

-"El Banco Central tiene todo nuestro apoyo" (Dujovne).

-"Este es un momento que sabíamos que podía venir y estamos preparados para resolverlo, sin inconvenientes" (Caputo).

-"Subir la tasas afecta la economía, pero peor era si nos quedábamos de brazos cruzados, sin hacer nada" (Dujovne).

-"No tenemos desde el punto de vista del financiamiento ningún problema. Vamos a cumplir con el programa financiero con emisiones internas" (Caputo).

No más deuda internacional

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, reiteró que en 2018 la Argentina no volverá a necesitar de financiamiento internacional para cumplir con las metas económicas locales.

En la conferencia de prensa junto a Nicolás Dujovne, dijo que ya obtuvieron más “del 80% de las divisas necesarias para cerrar el ejercicio vigente”. En ese marco, el ministro aclaró que el Gobierno ‘‘cumplirá con el programa financiero (restante) con emisiones internas’’.

La reducción de la meta de déficit fiscal de 3,2% a 2,7% para 2018 permitirá aliviar las necesidades externas en US$3.500 millones. El Presupuesto tenía previsto un nivel de endeudamiento anual de alrededor de US$30.000 millones. De la corrida cambiaria, ese monto ya estaba cubierto en 75% con la salida al mercado durante los primeros tres meses del año. “Con la reducción del déficit fiscal y el nuevo valor del dólar el 75% está más cercano al 80% y 85%”, especificó. Ahora, la asistencia total no supera los US$25.000 millones. En esa línea, destacó que el tipo de cambio “flexible” es lo que permitió absorber el shock externo, en referencia a la apreciación del dólar en países emergentes.