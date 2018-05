Respuesta de Aguas del Norte por la rotura de calles

"Me parece una frase muy desafortunada, la verdad que espero que en lo sucesivo nos pongamos de acuerdo para trabajar conjuntamente con la Municipalidad", lanzó Juan Bazán, gerente de Servicios de Aguas del Norte, en referencia al reclamo público del intendente Gustavo Sáenz por la rotura de la calzada de Alsina y Alvear que estaba recién pavimentada.

Esta situación dejó en evidencia la falta de coordinación entre el municipio y la empresa que presta el servicio. Ayer por la mañana operarios de Aguas del Norte trabajaban en el lugar, por lo que el tránsito vehicular quedó reducido a media calzada.

De acuerdo a lo que dijo Bazán, debido a una pérdida de agua que afectó una superficie de 37 metros cuadrados (tres losas), se tuvo que romper el pavimento para cambiar cañerías.

Si bien Bazán se mostró conciliador y predispuesto a trabajar en conjunto, señaló que es complicado hacerlo cuando la planificación es nula. Afirmó además que si a la empresa le informan en el día sobre un problema de agua es difícil resolverlo de inmediato debido a que se requiere de una serie de recursos materiales.

Por su parte, el jefe comunal sostuvo a través de las redes sociales que "es imposible trabajar en conjunto con una empresa que no invierte nada".

Desde el municipio, además, habían asegurado que Aguas del Norte "miente" cuando dice que la comuna no había informado previamente sobre la pavimentación en Alsina y Alvear dado que en noviembre del año pasado ya se habían efectuado arreglos en ese punto y ahora nuevamente los tienen que hacer.

Al respecto, Bazán dijo: "En octubre del año pasado hicimos un reemplazo de cañerías, pero no exactamente en este lugar. En aproximadamente unos 80 o 100 metros se reemplazaron redes, en este sector no se llegó a hacer porque hay una cuestión que está relacionada con la planificación. Nadie por sí solo puede encargarse de todo, por lo que tenemos que trabajar de forma conjunta", insistió Bazán. Agregó que "nos hemos puesto de acuerdo en un montón de tareas, pero otras tantas no pudimos por un tema de planificación". Mencionó la obra de la calle Adolfo Gemes, Islas Malvinas, el Corredor de la Fe, como ejemplos. "Hay comunicación y buena relación, pero existe un plan de obras con plazos que cumplir por lo que ellos no pueden esperar y por eso pasan estas cosas", señaló el gerente de servicios de la empresa.