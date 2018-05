Vuelven las marchas por la suspensión de obras en la región

Pasaron 18 años desde aquella marcha en la que unas 1.000 personas provenientes de General Mosconi desandaron 8 kilómetros por la ruta nacional 34 hasta llegar a Tartagal para protagonizar una de las jornadas más oscuras en la región, cuando entidades públicas y privadas de ambas localidades fueron saqueadas, incendiadas y destruidas.

Esta vez la marcha volvió a producirse uniendo las dos localidades norteñas pero el sentido, la intención y lo que pretendía manifestarse era diferente. Si bien estaba integrada por diversos sectores de desocupados del departamento San Martín, liderados por el dirigente mosconense Mario Rearte y miembros de cooperativas, el pedido específico pasó por trabajo genuino para la región, asolada por una desocupación que supera el 60 por ciento de la clase económicamente activa en localidades como Aguaray, Salvador Mazza y Mosconi.

Y sobre todo la intención fue reclamar por la suspensión de una obra que estaba licitada y adjudicada como es el ramal C- 15 del Ferrocarril Belgrano que debía dar inicio entre marzo y abril y que está sin ningún avance.

La obra había sido adjudicada a la empresa Lemiro Pietrobini SA, y se extendería desde la localidad de Coronel Cornejo hasta Salvador Mazza. Consistía en la recuperación de 82 kilómetros de vías férreas, reconstrucción y recuperación de puentes, reacondicionamiento de terraplenes, cambio y fijación de durmientes entre otras. El presupuesto estaba previsto en 60 millones de dólares que aportaría el Tesoro nacional y tenía previsto contratar a 500 personas de la zona. Pero todo quedó en la nada.

La suspensión decidida por el Gobierno de la Nación se suma a otra obra que había sido licitada y adjudicada para la pavimentación de un primer tramo de la ruta nacional 86 que parte desde Tartagal en la intersección con la ruta nacional 34 y debía empalmar en la provincia de Formosa que ya está pavimentada. La obra también fue suspendida por la Dirección Nacional de vialidad.

Una lucha pacífica

Luego de una asamblea realizada en plaza San Martín de Tartagal los referentes de los desocupados norteños acordaron reunirse hoy y elaborar un petitorio para elevarlo a las autoridades tanto provinciales como nacionales.

Mario Rearte, luego de la marcha, precisó: "Vamos a elaborar un documento para que todas nuestras autoridades y representantes tengan presente que la situación que se vive en el departamento San Martín es de extrema gravedad y que nadie quiere volver al pasado en la forma de protesta; todo lo contrario, queremos canalizar el reclamo por las instituciones y por medio de nuestros representantes como corresponde pero queremos hacerlo ya, porque la situación económica de miles de familia no da para más".

El dirigente mosconense precisó: "Los niveles de desocupación del norte no se condicen en nada con los índices que se dan a conocer a nivel nacional o provincial y si no sinceramos esa realidad, mal podemos pretender que se encuentren las soluciones. Localidades como Mosconi, Aguaray registran más del 60 por ciento de desocupación porque los únicos que tienen un trabajo seguro son los empleados del sector público a pesar de que sus haberes no alcanzan a cubrir sus necesidades familiares como sucede con los docentes o los trabajadores municipales".

Rearte remarcó: "Los aumentos que tenemos en los servicios es algo que nos está llevando a una situación extrema; los más pobres que deben recurrir a la garrafa de gas de 10 kilos la pagan más de $400 cuando no alcanza para más de 10 días en el caso de una familia con tres niños. Nos genera una gran impotencia saber que cada vez son más las familias que caen en la pobreza y en la indigencia, sin ninguna esperanza de mejorar su situación".

Finalmente, el dirigente se refirió "a la suspensión de dos obras como es el ramal C15 que ya estaba licitado y adjudicado y el primer tramo de la ruta nacional 86. Cuestiones presupuestarias y el desinterés del Gobierno central en regiones como el norte han hecho que esas obras queden suspendidas cuando iban a generar muchos puestos de trabajo y además le iba a dar a la región obras que son fundamentales para su crecimiento futuro".

Recesión

Alejandro Quiroz, por su parte, recordó que "el año pasado la Nación había adjudicado la obra de pavimentación de la ruta nacional 86 y la Nación la declaró desierta. En esta ocasión, la empresa Lemiro Pietrobini SA por segunda vez ganó la licitación para el ramal C-15". "La primera fue declarada desierta pero hoy el organismo que administra todas las obras a nivel nacional de los diferentes ramales argumenta que la empresa presupuestó por bajo de lo que se requiere para ejecutar la obra, por tanto no tendrá ganancias. Eso es un argumento de lo más novedoso para nosotros y que nunca antes habiamos escuchado que la Nación se ocupe de las ganancias que tendrá una empresa; pero la realidad es que la obra no comenzó. Lo que a nadie le interesa es que el departamento San Martín tiene un 60 por ciento de desocupación pero en lugar que nuestros representantes se ocupen de solucionar los problemas y toda la zona está en recesión", dijo.

"El sufrimiento del sanmartiniano que padece por los pésimos servicios, las facturas impagables es demasiado, es muy grande", consideró Quiroz.