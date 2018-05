Remiseros del interior: “Este año, un 40% de la gente dejó de viajar en remis”

Oscar Demboresky, remisero de La Merced, contó a El Tribuno que están “padeciendo” el contexto económico: la suba de los costos fijos y la baja del trabajo. “La gente dejó en gran medida de tomar remis. Encima que nos subieron enormemente los costos fijos, no podemos trasladarlos al precio del viaje porque la gente dejaría directamente de usar remis”, relató el trabajador.

La situación se agravó este año. “Ya comenzamos a notarlo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que eran días fuertes para nosotros y esta vez no trabajamos casi nada. Cambió totalmente el panorama. Antes trabajábamos muy bien tres semanas al mes y la última semana, cuando la gente iba quedándose sin plata, bajaba. Ahora es al revés, trabajamos una semana y el resto del mes estamos prácticamente parados”, se lamentó Demboresky.

"La situación es preocupante. Antes teníamos 18 autos en la remisera por turno y no nos alcanzaba, ahora bajamos a 14 y algunas veces estamos todos parados”



Respecto de la recaudación, el hombre fue contundente: “En los últimos meses cayó la recaudación un 40%. Y estoy hablando que cayó ese porcentaje teniendo en cuenta que subimos un poco la tarifa, es decir que el impacto es mayor todavía. Un segmento que nos era muy útil era el de los padres que llevaban en remis a los chicos al colegio, hoy esos clientes prácticamente desaparecieron”.

La situación de los remiseros del interior es aún más compleja que los de las grandes ciudades, puesto que las distancias son menores y la gente puede optar por caminar para ahorrar y el nivel de ingresos también es más bajo. En la localidad de La Merced, el viaje mínimo pasó este año de 25 a 30 pesos. “No lo pudimos subir más, porque la gente no puede pagar. A la gente que viene de las fincas a comprar mercadería al pueblo no le podemos cobrar lo que se le debería cobrar, es gente que a la que apenas le alcanza. La situación es preocupante. Antes teníamos 18 autos en la remisera por turno y no nos alcanzaba, ahora bajamos a 14 y algunas veces estamos todos parados”, concluyó Demboresky.