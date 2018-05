Dujovne: “Estamos generando las condiciones para no tener más una crisis”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que con la baja de la meta de déficit fiscal y la suba de tasas de interés del Banco Central se evitó ‘una crisis‘ y sostuvo que la política económica del Gobierno nacional está ‘generando las condiciones para que la Argentina no tenga nunca más una crisis‘.

‘Ayer anunciamos medidas para bajar la volatilidad y para dar certezas de que la Argentina va al equilibrio fiscal. Hay cosas que tenemos que asegurarnos que no nos ocurran nunca más, como una crisis, y con las medidas que estamos implementando vamos a evitar eso‘, sostuvo Dujovne en diálogo con radio Mitre.



El respaldo para las medidas oficiales para contener el dólar llegó de boca de Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, que pidió a la sociedad ‘tranquilidad‘ y ‘no desesperarse por ir a comprar dólares‘, al tiempo que atribuyó el aumento de la moneda estadounidense a ‘jugadas especulativas de sectores económicos‘.



Ayer, Dujovne anunció que habrá un ahorro de US$ 3.200 millones en las cuentas públicas este año, producto de una baja del déficit fiscal desde el 3,2% del producto bruto interno proyectado para este año, al 2,7%.

En tanto, el Banco Central dispuso aumentar la tasa de política monetaria en 675 puntos básicos y fijarla en 40 por ciento, lo que logró frenar la fuerte suba que había registrado el dólar.

En sus declaraciones de hoy, el titular de la cartera de Hacienda indicó que el país cuenta con ‘un tipo de cambio competitivo, incluso más competitivo que el del inicio de la gestión‘. Y aclaró: ‘Pero la competitividad viene con lo que ocurre con las monedas de otros países. Tenemos que acostumbrarnos a nuestro cambio flotante, que nos hace saltear crisis‘.

‘Estamos siempre atentos y listos para reaccionar. La población tiene que estar tranquila, vamos por el buen camino y generando las condiciones para que la Argentina no tenga nunca más una crisis como las del pasado‘, aseveró.

Según el ministro, el salto del dólar -que cerró la semana en 22,28 pesos- después de haber alcanzado los 23 pesos promedio el jueves, se debió a ‘ruidos domésticos por querer modificar la política tarifaria del Gobierno‘ por parte de la oposición, proyecto que calificó como ‘inadecuado‘ e ‘irresponsable‘, que se sumaron a un ‘fenómeno global‘ en el cual gran parte de las monedas del mundo sufrieron depreciaciones en su cotización frente a la divisa estadounidense.

Respecto a la suba de la tasa de interés hasta el 40%, Dujovne consideró que ‘cuando uno evita una crisis, tiene una ganancia muy importante‘, por lo que ‘los más importante es evitarla‘. Y añadió: ‘Las tasas más altas pueden crear menor actividad, pero todo depende de cuánto duren‘.

Por otro lado, aseguró en cuanto al anuncio realizado ayer sobre una baja en la meta de déficit fiscal de 0,5 puntos hasta el 2,7% que se decidió ‘acelerar un poquito‘.

‘Somos pragmáticos. Siempre estuvimos preparados para los cambios en el contexto internacional‘, definió.



‘En los últimos dos años, la Argentina tuvo la baja más importante de gasto público: recibimos un 42% del kirchnerismo y el año pasado lo llevamos al 40%. Este año tendremos 38%, y el gasto va a poder llegar en 2023 a un 32%‘, resaltó el ministro.



En tanto, Carrió -en declaraciones a radio Mitre- dijo que ‘la gente no se tiene que desesperar e ir a comprar dólares, no debe hacer caso a rumores de corralito o cepo porque todas esas medidas se dieron cuando no había reservas‘, y resaltó que ‘ahora hay reservas por 60.000 millones de dólares y todavía no entró toda la liquidación de soja‘.

La diputada anteayer pasó por la Casa Rosada para hablar con el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, uno de sus alfiles políticos, y ayer por la Quinta de Olivos, donde almorzó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Con respecto a la cotización del dólar en la próxima semana, indicó que ‘seguramente quedará en 21,50 pesos‘ y recordó que ‘esto ya lo vivimos en la época del Cristina (Kirchner) cuando se cotizó a 16 y a la semana estaba en 12‘.

‘Un dólar por debajo de 21 pesos termina con toda la industria exportadora y tenemos problemas de desempleo porque no hay competitividad‘, remarcó tras señalar que ‘no se puede tener un dólar anclado en 16 pesos, porque es como la convertibilidad de (Domingo) Cavallo, después sí que terminamos con el corralito‘, advirtió.

La diputada atribuyó la ‘corrida‘ cambiaria a ‘una jugada del Banco Meridian de un millón de pesos‘, tras asegurar que ‘los movimientos no fueron de pequeños ahorristas‘.

‘Estuve haciendo inteligencia financiera, tengo todos los datos. Hay que empezar a hacer eso sobre quienes actúan contra el país con las corridas‘, agregó.

Desde el Frente Renovador, el diputado Marco Lavagna consideró que el Banco Central ‘tiene las herramientas‘ para ‘controlar‘ la corrida contra el dólar pero advirtió que ‘si no se trabaja en el equilibro y en cambiar la lógica, veremos más episodios‘.

‘Estos movimientos son un llamado de atención, pero no creo que se desborden. El Central podrá controlarlos porque tiene las herramientas. El problema es que los desequilibrios que generaron la corrida siguen presentes‘, indicó el legislador.

En la vereda de las críticas se paró el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien consideró que las medidas económicas anunciadas ayer ‘tienen olor a que termina en un bono que va a caer en el mercado‘.

‘Esto tiene olor a que termina con un bono. También demuestra que los que se querían jactar de dar una imagen de buenos administradores no lo son, porque cuando la tasa empieza a ser cada vez más grande, es más grande la posibilidad de que no lo cobres nunca‘, dijo Fernández en declaraciones a radio Uno.